سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهواتف جالكسي S21 على مستوى العالم!

تستمر سامسونج في الدفع بتحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 لجميع سلاسل هواتفها المؤهلة. ولقد حصلت مؤخراً هواتف سلسلة جالكسي S21 على التحديث ولكن هذا يتضمن النماذج المُغلقة فقط.

وفقاً لتقرير موقع Sammobile، حصل مستخدمي جالكسي S21 وجالكسي S21 بلس وجالكسي S21 ألترا في الولايات المتحدة على التحديث الجديد برقم إصدار G99*U1UEU5DVK3 ولكن كما ذكرنا للتو، فإن التحديث يستهدف النماذج المُغلقة بواسطة شركات خدمات الجوال الداخلية في الولايات.

ولكن خلال الأيام الماضية، بدأت سامسونج بالفعل في طرح التحديث الرئيسي لنظام أندرويد 13 لجميع هواتف سلسلة جالكسي S21 على مستوى العالم، جنباً إلى جنب مع التصحيح الأمني لشهر نوفمبر.

ومع ذلك، فإن نماذج الهواتف الغير مُغلقة تحصل على التحديث الأمني لشهر أكتوبر فقط، وهو أمر مُحبط نوعاً ما بالنظر إلى أن الشركة على أعتاب طرح التصحيح الأمني لشهر ديسمبر خلال الأيام القليلة القادمة لبعض الهواتف.

بالعودة إلى محور النقاش وهو تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 فهو يأتي بعدد كبير من التحسينات والتغييرات والميزات الجديدة.

نحن تحدثنا بالفعل عن أبرز مميزات تحديثات One UI 5.0 في مقالات سابقة. ولكن في حالة فاتتك هذه التقارير فيمكنك العودة إلى تقرير تحديث One UI 5.0 – الميزات الجديدة وهواتف سامسونج المدعومة وكل ما تود معرفته.

باختصار شديد، عملت سامسونج على تحديث تصميم واجهة المستخدم على هواتف جالكسي بالاعتماد على أشكال الأيقونات الجديدة ولقد اهتمت بإعادة تنظيم بسيطة لقوائم الإعدادات.

أيضاً تم تحسين محرك الرسوم المتحركة لتوفير تجربة تنقل وتحميل أكثر سلاسة. مع تحديث One UI 5.0 ستكون قادراً على تخصيص خلفية شاشتك الرئيسية ونمط الساعة وعناصر واجهة المستخدم الأخرى مباشرةً من شاشة القفل.

ضمن الميزات الأكثر إثارة للاهتمام تشتمل على مجموعة التحديثات التي شقت طريقها إلى تطبيق الكاميرا وميزات التحرير الجديدة وخاصية التعرف الضوئي على الحروف OCR بداخل تطبيق المعرض أو من أجل استخراج النصوص مباشرةً من عدسة الكاميرا.

أخيراً وليس آخراً، يجلب التحديث المزيد من التغييرات الهامة على خواص إمكانية الوصول والخصوصية والأمان لهواتف جالكسي.

على كل حال، إذا لم يصلك تحديث أندرويد 13 حتى الآن، فلا داعي للقلق. من المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أيام نظراً لأن التحديث يتم على هيئة دفعات ومراحل مختلفة حتى يتم تغطية جميع أنحاء العالم.