هذا ما نعرفه بالتأكيد عن هاتف OnePlus 11 حتى الآن!

لقد تم اعتماد هاتف OnePlus 11 من قِبل منظمة Bluetooth SIG مؤخراً وظهر الهاتف على قاعدة بيانات المنظمة باسم OnePlus CPH2451 مما يجعلنا لسنا متأكدين كلياً مما إذا كان هذا هو بالفعل هاتف OnePlus 11 أم أن الهاتف المعني هو هاتف آخر.

ولكن بما أن الشركة الصينية أكدت على أنها تعتزم إطلاق OnePlus 11 خلال وقت قريب، فمن المحتمل أن يكون الهاتف المعني هو بالفعل OnePlus 11، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن يكون أيضاً هاتف OnePlus Nord.

ما يجعلنا متأكدين من أن هذا الهاتف هو OnePlus 11 هو أن قائمة الهاتف على موقع المنظمة أكدت على دعمه لاتصال بلوتوث 5.3، وقد تم التأكيد أيضاً على واجهة Oxygen OS 13، مما يعني أن الهاتف سيتم شحنه بنظام أندرويد 13 بشكل مُسبق.

على الرغم من أن OnePlus 11 ليس الهاتف الوحيد المتوقع إطلاقه من شركة OnePlus خلال الأشهر القادمة، ولكنه بالطبع أكثر هواتف الشركة شهرة وأكثرها انتظاراً. من المحتمل أن يكون هذا هو الرائد الوحيد للشركة الصينية خلال عام 2023، أو على الأقل خلال النصف الأول من عام 2023.

هناك بعض الشائعات التي تشير إلى احتمالية وجود إصدار Pro قيد التطوير والذي قد يتم إطلاقه في النصف الثاني من العام القادم ليكون خليفة لهاتف OnePlus 10 Pro.

ما نعرفه بالتأكيد عن هاتف OnePlus 11

صرحت OnePlus سابقاً أن الهاتف يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC ومن المتوقع أن يأتي مدعوماً بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X وسيأتي مدعوماً بذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0 عالية السرعة.

سيمتاز بشاشة +QHD قياس 6.7 إنش وهي بالتأكيد ستكون عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz وستكون داعمة لمعدلات التحديث الديناميكية بواسطة تقنية LTPO.

سيتم تجهيز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي ستكون داعمة للشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات وسوف توفر الدعم لخاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

في قسم البصريات سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي سيتم ضبطها بواسطة الشركة الرائدة للتقنيات البصرية Hasselblad. من المتوقع إطلاق الهاتف في شهر يناير القادم في الصين، ثم يلحقه الطرح العالمي في شهر مارس أو أبريل.