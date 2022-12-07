ابل تكشف ميزة Apple Music Sing الجديدة – تعرف عليها

لمشتركي خدمة ابل للموسيقى، قامت ابل بإطلاق ميزة Apple Music Sing والتي تتيح للمستخدمين الغناء بالتزامن مع أغانيهم المفضلة. في هذا المقال، سوف نتعرف على تلك الميزة بشكل أكثر تفصيلاً.

ما هي ميزة Apple Music Sing ؟

ميزة Apple Music Sing الجديدة تتيح للمستخدمين الغناء سوياً مع أغانيهم المفضلة كما يحبون أن يفعلوا دائماً، هذا شيء يفعله كافة المستخدمين تقريباً وهذا الميزة تم تصميمها خصيصاً لأجل ذلك.

ميزة Apple Music Sing سوف تتيح الخيارات الآتية:

تعديل الصوتيات : حيث سيكون بإمكان المستخدم التحكم بمستوى صوت المؤدي إما بالغناء معه في نفس المستوى أو خفض أو رفع صوته.

: حيث سيكون بإمكان المستخدم التحكم بمستوى صوت المؤدي إما بالغناء معه في نفس المستوى أو خفض أو رفع صوته. كلمات الأغنية في الوقت الفعلي : سوف يتم عرض كلمات الأغاني على الشاشة بشكل متحرك مميز متماشي مع الأغنية وإيقاعها.

: سوف يتم عرض كلمات الأغاني على الشاشة بشكل متحرك مميز متماشي مع الأغنية وإيقاعها. غناء الخلفية : الكلمات الخاصة بالأصوات الخلفية سيتم عرضها بشكل مستقل عن كلمات الأصوات الرئيسية لسهولة تتبعها.

: الكلمات الخاصة بالأصوات الخلفية سيتم عرضها بشكل مستقل عن كلمات الأصوات الرئيسية لسهولة تتبعها. عرض الثنائيات: في كل وجود أكثر من مؤدي في الأغنية يمكن تقسيم الشاشة كل مؤدي على حدى.

في البداية ستكون هذه الميزة متوفرة على أكثر من 50 قائمة تشغيل مختلفة من أشهر الأغاني والمقاطع الصوتية، لاحقاً سوف تتوفر للمزيد من المقاطع.

متى يتم إطلاق الميزة؟

بحسب ابل فإن هذه الميزة سوف يتم إطلاقها نهاية شهر ديسمبر 2022 وذلك بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية.

ما الأجهزة التي تدعم تلك الميزة؟

جميع أجهزة الايفون والايباد التي تعمل عليها خدمة Apple Music بالإضافة إلى تلفاز ابل الجديد Apple TV 4K.