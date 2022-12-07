تسريبات – هذا هو سعر وموعد إطلاق سيارة ابل المنتظرة

سيارة ابل من المنتجات المثيرة التي قد تكشف عنها ابل خلال السنوات القادمة، وبين الحين والآخر تظهر بعض التسريبات والتقارير حولها. آخر تلك التسريبات تشير إلى سعر السيارة وموعد إطلاقها المنتظر.

سعر سيارة ابل أقل من 100,000 دولار

موقع وكالة بلومبيرج الأمريكية نشر تقريراً أخيراً نقلاً عن مصادره التي أفادت أن سعر سيارة ابل سيكون أقل من 100 ألف دولار أمريكي.



سيارة ابل هذه من المنتظر أن تعمل بالكهرباء وأن تكون ذاتية القيادة بشكل أساسي وذات تصميم يختلف عن التصميم التقليدي للسيارات.

أهم منافسي ابل ستكون شركة تسلا التي تقدم بالفعل في الأسواق سيارات كهربائية مع بعض مزايا القيادة الذاتية. يبدأ سعر سيارة تسلا من 47 ألف دولار أمريكي وتزيد بحسب كل إصدار لتتجاوز 100 ألف دولار أمريكي.

إذا طرحت ابل سيارتها بهذا السعر فسوف تنافس بشكل أساسي سيارة تسلا موديل S والتي تُباع بما يزيد عن 100 ألف دولار أمريكي.

كانت الخطة الأصلية هي طرح سيارة ابل بأكثر من 120 ألف دولار ، لكن تيل تراجعت لتخفض السعر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تقييد خصائص القيادة الذاتية التي سيتم عرضها في الإصدار الأول من السيارة.

لم تنته شركة ابل بعد من وضع اللمسات الأخيرة على التصميم، لكنها تخطط لوضع تصميم أولي بحلول عام 2023 ثم قائمة ميزات جاهزة للعمل بحلول عام 2024 على أن يبدأ الاختبار في عام 2025 قبل الإطلاق المخطط له في عام 2026.

جدير بالذكر أن ابل استقطبت الكثير من المهندسين والخبراء في مجال صناعة السيارات من شركات عريقة مثل فورد ولامبورجيني وغيرها، ولازالت ابل تبحث عن شريك لصناعة السيارة الخاصة بها.