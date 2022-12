إيلون ماسك يسترد لقب أغنى رجل في العالم

نجح الملياردير الأميركي إيلون ماسك نجح في استرداد لقب أغنى رجل في العالم بعد خسارته لفترة وجيزة لصالح الفرنسي برنار أرنو.

ووفقاً لتقديرات شبكة “فوربس”، فإن الملياردير الأميركي إيلون ماسك فقد لقبه كأغنى ملياردير في العام لفترة وجيزة، وأصبح الملياردير الفرنسي ومؤسس Louis Vuitton برنار أرنو هو أغنى رجل في العالم قبل تراجعه مجدداً للمرتبة الثانية بثروة تُقدر بـ185.3 مليار دولار.

واستعاد ماسك مجدداً موقعه في المركز الأول بالقائمة بثروة تُقدر بـ185.7 مليار دولار.

وتربع ماسك على رأس القائمة منذ سبتمبر أيلول 2021، بعدما تجاوز جيف بيزوس مؤسس Amazon.

وفقدت أسهم شركة ماسك Tesla نحو 47% من قيمتها منذ إعلانه رغبته في الاستحواذ على Twitter في أبريل الماضي، في حين انخفضت ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ تقدمه بعرض الاستحواذ.

وهبطت ثروة ماسك دون مستويات 200 مليار دولار في بداية نوفمبر الماضي، مع تخلي المستثمرين عن أسهم Tesla وسط مخاوف من انشغال ماسك بشركة Twitter بعد إتمام استحواذه عليها.

يُشار إلى أن إيلون ماسك (28 يونيو 1971) هو رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب أفريقيا، مستثمر، مهندس ومخترع، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي، ويطمح ماسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

