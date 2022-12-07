لا تتعجل بالشراء – هاتف سامسونج الاقتصادي جالكسي A14 5G قادم قريباً!

تقترب سامسونج من الإعلان عن هاتفها الاقتصادي الجديد جالكسي A14 5G حيث تم رصد الهاتف على منصة اختبارات الأداء GeekBench والتي كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية، وقد أكدت قائمة الهاتف على أنه من المتوقع أن يتم إطلاقه على مستوى العالم.

ظهر هاتف جالكسي A14 5G على قاعدة بيانات GeekBench برقم طراز SM-A146U ومن المعروف أن استخدام حرف “U” كلاحقة نهائية في اسم الطراز دليل على أن هذا هو النموذج الذي سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة.

تستخدم سامسونج حروف مختلفة في نهاية أسماء الطُرز الخاصة بها للدلالة على المناطق التي سيتم إطلاق الجهاز بها. فعلى سبيل المثال، حرف “B” للدلالة على الطراز الأوروبي، بينما حرف “N” يدل على الطراز الكوري.

بالعودة إلى قائمة الهاتف على منصة اختبار الأداء، فسوف يتم إطلاق الهاتف بنظام أندرويد 13 وبالتالي من المتوقع أن يعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة سامسونج المُخصصة One UI 5.0.

من الواضح أنه تم تجهيز الهاتف بشريحة معالجة تحتوي على ثماني نوى معالجة مركزية بتردد أساسي يبلغ سرعته 2.0 جيجاهرتز.

تم تحديد شريحة المعالجة على إنها MT6833V وهذا هو الاسم الرمزي لمعالج ميديا تيك متوسط المدى DImensity 700 SoC وهو معالج 5G.

أعلنت الشركة التايوانية عن معالج DImensity 700 SoC في عام 2020 وقد تم تصنيعه بدقة 7 نانوميتر. يحتوي على نواتين ARM Cortex-A76 مُسجلة تردد سرعته 2.2 جيجاهرتز ونواة واحدة Cortex-A55 بسرعة تردد 2.0 جيجاهرتز. وتشتمل على وحدة المعالجة الرسومية المدمجة Mali-G57 MC2.

جدير بالذكر أن هذا هو نفس المعالج الذي استخدمته سامسونج مع هاتف جالكسي A13 5G الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري.

يبدو أن هاتف جالكسي A14 5G سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام، ولكن من الممكن أن تكون هناك طُرز أخرى بسعة أكبر من الذاكرة العشوائية مثل 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت. أيضاً ستكون هناك خيارات تخزين مختلفة مثل 64 أو 128 جيجابايت.

وبناءً على التسريبات السابقة فلقد علمنا أن هاتف جالكسي A14 5G سيتضمن ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة، وسوف يشتمل على مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

علاوة على ذلك سوف يشتمل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن حتى الآن لسنا متأكدين من سرعة الشحن التي يدعمها.

سيدعم الهاتف شبكة الواي فاي مزدوجة النطاق للاتصال بشبكات WiFI 2.4GHz و WiFi 5.0GHz وسيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.