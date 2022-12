حقائق عن فوائد الموز

روسيا – كشفت الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا الفوائد العديدة للموز بالنسبة لصحة الإنسان.

وتشير الخبيرة في برنامج تلفزيوني، إلى أن الموز يحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم.

وتقول: “الموز فاكهة فريدة للإنسان. الموز يساعد على إنتاج السيروتونين، الذي من الصعب الحصول عليه”.

وتضيف، الموز ضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، على أن الموز مصدر ممتاز للحصول على البوتاسيوم، الذي له تأثير إيجابي مفيد في صحة القلب وتطبيع مستوى ضغط الدم. والأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالبوتاسيوم، نادرا ما يعانون من مشكلات في القلب وأقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وارتفاع مستوى ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك الموز غني بمركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

ويقول مياسنيكوف: “البوتاسيوم ضروري للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، الذي يعتبر من عوامل خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب. الموز مادة غذائية جيدة”.

وتضيف بارانوفا، الموز يفيد أيضا في علاج حرقة المعدة.

المصدر: فيستي. رو

