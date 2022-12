أعراض للسرطان يمكن ملاحظتها عند المشي جنبا إلى جنب مع 7 علامات أخرى يجب الانتباه إليها

إنجلترا – من المفهوم على نطاق واسع أن الكتل غير المبررة والنتوءات والتعب العام هي مؤشرات مبكرة للسرطان. لكن الكفاح من أجل المشي يمكن أن يكون أيضا علامة على المرض.

ويعد سرطان العظام، والذي يشار إليه غالبا باسم ساركوما العظام، نادرا نسبيا. وهناك عدة أنواع من سرطان العظام. والساركوما الغضروفية هي الأكثر شيوعا في مرحلة البلوغ، وتكون الساركوما العظمية (الورم الغرني العظمي) أكثر شيوعا عند الأطفال والشباب.

وغالبا ما يتسبب المرض في ألم الساق ما يجعل من الصعب على الشخص المصاب المشي.

ويمكن أن يتأثر أي عظم، على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبا في العظام الطويلة للساقين أو الذراعين.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “يمكن أحيانا الخلط بين الألم بشكل خاطئ والتهاب المفاصل عند البالغين وآلام النمو عند الأطفال والمراهقين”.

وتقول مؤسسة أبحاث سرطان العظام، وهي جمعية خيرية، إنه في بعض الأحيان يمكن تشخيص ألم العظام خطأ على أنه التهاب في الأوتار أو إصابة رياضية، وكذلك التهاب في المفاصل.

وتحذر الجمعية الخيرية من أن آلام العظام السرطانية قد لا يتم تخفيفها عن طريق المسكنات، ويمكن أن تتفاقم في الليل، أو تأتي وتختفي بشكل متقطع.

وتقول الجمعية الخيرية: “بما أن سرطانات العظام الأولية نادرة، وربما لم يسبق لكثير من الأطباء العامين رؤية أي حالة من قبل، فإن المرضى عادة “يزورون طبيبهم العام ثلاث أو أربع مرات قبل تلقي الإحالة”.

وتشمل الأعراض السبعة الأخرى لسرطان العظام ما يلي:

– تورم (حول العظام المصابة)

– احمرار (حول العظام المصابة)

– المشي مع عرج

– كسر العظام بسهولة

– حرارة عالية

– فقدان الوزن غير المبرر

– التعرق، وخاصة في الليل

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): “راجع طبيبك إذا كنت تعاني من آلام العظام المستمرة أو الشديدة أو المتفاقمة، أو إذا كنت قلقا من وجود أي أعراض أخرى لسرطان العظام. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون أعراضك ناجمة عن السرطان، فمن الأفضل التأكد من الحصول على التشخيص المناسب”.

وبشكل عام، يعيش أكثر من نصف المصابين بسرطان العظام لأكثر من عشر سنوات، بينما يعيش نحو ستة من كل عشرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة إلى أن صعوبة المشي يمكن أن تكون أيضا علامة على وجود ورم في المخ.

ويحدث هذا عندما ينمو السرطان في الفص الجبهي. وهو جزء الدماغ المسؤول عن الحركة مثل المشي.

وأورام الدماغ التي تضغط على جذع الدماغ – المسؤول عن وظائف الجسم المهمة مثل التنفس – يمكن أن تؤدي أيضا إلى عدم الثبات وصعوبة المشي.

وبالمثل، فإن السرطان الذي ينمو بالقرب من الغدة الصنوبرية أو عليها، والتي تنتج هرمونا يسمى الميلاتونين، يمكن أن يؤدي إلى عدم الثبات عند المشي.

المصدر: ذي صن

