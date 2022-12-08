تسريب مواصفات هاتف الفئة المتوسطة المميز OnePlus Nord CE 3!

مثلها مثل أغلب شركات الهواتف الذكية الصينية، OnePlus تحاول الاستحواذ على أكبر نصيب ممكن من الكعكة. ولكن ما يميز هذه الشركة عن جميع الشركات الأخرى أنها تنظر لسوق المستهلك بنظرة منطقية وأكثر عقلانية وربما هذا هو السبب الذي يدفعها لتطوير بعض الهواتف الرائدة وبيعها بأسعار رخيصة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بهواتف الفئة المتوسطة، فحينها فقط يمكنك إيجاد بعض من أفضل هواتف الشركة والتي تُباع بأسعار هواتف الشريحة الاقتصادية. هذه الميزة وحدها كفيلة بأن تجعل اسم OnePlus رنان في عقول المستخدمين.

ما حاولت أن ألمح له في حديثي السابق هو سلسلة هواتف الشركة متوسطة المدى التي تعمل بواجهة Oxygen OS وهي سلسلة OnePlus Nord التي تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة.

فإذا كنت من عشاق هذه السلسلة أو تخطط للانتقال إلى عالم أندرويد في أقرب فرصة ممكنة، فأنت سعيد الحظ، لأن اليوم لدينا تسريب يكشف عن أبرز وأهم مواصفات هاتف الشركة المرتقب OnePlus Nord CE 3.

لا تستهين بعائلة Nord فهي دائماً ما تمتاز بمواصفات ممتازة رغم أسعارها الرخيصة، وتسعى شركة OnePlus لترسيخ اسمها في أذهان مستخدمي هذه الفئة باستمرار. إذا لم تكن تصدق كلامي فإليك دليل بسيط على ذلك وهو أن OnePlus طرحت مؤخراً ساعة Nord Watch وهي ساعة ذكية بسعر مناسب جداً لذوي الدخل المحدود والتي تم تحسينها للتكامل بشكل وثيق مع هواتف OnePlus.

تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

بمجرد إلقاء نظرة سريعة على العروض المُسربة لهاتف Nord CE 3 يبدو أنه سيكون هاتف رائع يمتاز بتصميم ولمسة جمالية فنية ومظهر أنيق، يشبه إلى حد ما التصميم الصندوقي لهواتف الايفون.

من الواضح أن الشركة الصينية قررت إعادة إحياء التصميم والمظهر الجمالي الذي رأيناه على هاتف N3000 5G ولكن طراز Nord CE 3 يحتوي على إطارات مسطحة بدلاً من الإطارات الدائرية المعتادة لهواتف الأندرويد الأخرى.

التصميم العام يبدو مستطيل الشكل والشاشة كبيرة بشكل واضح ويظهر أمامنا فتحة ثقب في مركز منتصف الشاشة من أجل عدسة الصور السيلفي وبهذا فهو مختلف عن جميع هواتف OnePlus التي تمتاز بعدسة الصور الشخصية في الركن الأيسر في الشاشة.

أما بالنسبة للجانب الخلفي فهو يحتوي على نتوء لعدستين كبيرتين بارزتان من الغطاء الخلفي مباشرةً ولكن النتوء العلوي يتضمن عدسة واحدة مُستقلة بذاتها وهي بالتأكيد عدسة الكاميرا الرئيسية، بينما النتوء السفلي يحتضن عدستين. ولكن من الجيد عدم وجود جزيرة خلفية. يتوسطهما وحدة إضاءة Flash LED.

حتى الآن لا نعرف ما هو إعداد الكاميرا الخلفية أو مواصفاتها الفنية، ولكن من المؤكد أنها ستكون على شكل عدسة رئيسية مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع وعدسة أخرى لاستشعار العمق.

من الواضح أن الجانب الخلفي مصنوع من الزجاج بلمسة نهائية لامعة، وللأسف قد يكون هذا بمثابة كابوس ومغناطيس لبصمات الأصابع.

بالحديث عن المواصفات الفنية، يُقال أنه سيتم تجهيز هاتف OnePlus Nord CE 3 بمعالج Snapdragon 695 SoC وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 67 وات.

سيمتاز الهاتف بشاشة LCD قياس 6.7 إنش ومن المحتمل أن تكون الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بينما تأتي العدستين الأخريين بدقة 2 ميجابكسل. ولكن كما ذكرنا لكم منذ قليل، فهذه الشائعات ليست مؤكدة حتى الآن.

على الرغم من أن هذا التسريب لا يتضمن أي أخبار أو معلومات عن موعد الإعلان عن الهاتف، ولكن بما أن التسريبات بدأت في الظهور فمن المؤكد أننا أصبحنا قريبين جداً من رؤيته على أرض الواقع.