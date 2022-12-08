من بينها جالكسي نوت 10 لايت – هواتف سامسونج التالية تحصل على أندرويد 13

تستمر سامسونج في الدفع بتحديث أندرويد 13 لعدد أكبر من هواتفها الذكية. وبناءً على التقارير الأخيرة، فمن الواضح أن كل من جالكسي S21 FE وجالكسي نوت 10 لايت وجالكسي A71 بدأوا في تلقي نظام أندرويد الجديد وتحديث One UI 5.0 المُخصص من سامسونج.

لقد حصلت العديد من هواتف سامسونج على تحديث أندرويد 13 خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدة مناطق مختلفة، بما في ذلك هاتف جالكسي S20 FE.

هواتف سامسونج التالية تحصل على تحديث أندرويد 13

ولكن الآن يبدأ هاتف جالكسي S21 FE في تلقي تحديث أندرويد 13 في عدد كبير من البلدان الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة وهولندا.

يستهدف التحديث طُرز الهاتف التي تحتوي على رقم SM-G990B و SM-G990B2 وينتهي رقم إصدار البرنامج الثابت بلاحقة DKV3.

للأسف سنضطر هنا في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي على الانتظار بضعة أسابيع قليلة حتى يأتي إلينا التحديث النهائي من أندرويد، ولكننا لن ننتظر كثيراً.

بغض النظر عن هاتف جالكسي S21 FE، فلقد حصل أيضاً هاتف جالكسي نوت 10 لايت على تحديث أندرويد 13 في عدداً من الدول الأوربية. يلتقط الهاتف إصدار البرنامج الثابت N770FXXU8HVK5 ومعه التحديث الأمني لشهر نوفمبر الذي يعمل على إصلاح أكثر من 60 ثغرة. أما هاتف جالكسي S21 FE فهو يحصل على التصحيح الأمني لشهر أكتوبر الماضي.

في نفس الوقت، بدأ مستخدمو هاتف جالكسي A71 بدول أوروبا في تلقي تحديث أندرويد 13 مؤخراً ولكن حتى الآن يقتصر التحديث على دولة واحدة فقط. ولكن من المؤكد أن يشق التحديث طريقه إلى جميع البلدان الأخرى لاحقاً.

هاتف جالكسي A71 يبلغ من العمر ثلاث سنوات تقريباً وهو واحد من أشهر هواتف شركة سامسونج متوسطة المدى. ومن المتوقع أن يحصل على التحديث الأمني لشهر أكتوبر بجانب التحديث الرئيسي.

على كل حال، إذا كنت تمتلك أي من جالكسي S21 FE أو جالكسي A71 أو جالكسي نوت 10 لايت، فيجب أن تتوقع وصول تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 في أي وقت. ويمكنك التحقق يدوياً من وجود أي تحديثات قيد الانتظار عبر تطبيق الإعدادات.