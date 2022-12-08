الإعلان عن ثلاث مزايا أمنية جديدة للايفون والايباد

من أجل رفع مستوى الأمن والحماية على الايفون والايباد، قامت ابل بالإعلان عن ثلاث مزايا أمنية جديدة سوف تتوفر خلال الفترة القادمة للمستخدمين.

المزايا الأمنية الثلاثة تستهدف حماية المراسلات أكثر عبر تطبيق الرسائل iMessage وحساب ابل Apple ID بالإضافة إلى حماية البيانات بصورة أفضل على خدمة الآي كلاود.

ميزة التحقق من مفتاح الاتصال في iMessage

هذه الميزة هدفها التحقق من اتصالك بالشخص الذي تقوم بالتواصل معه وأن لا أحد قام بخرق خوادم iMessage وإدخال أجهزتهم الخاصة للتنصت على هذه الاتصالات المشفرة.

هذه الميزة هدفها كما تشير ابل حماية المستخدمين من استهدافهم بالهجمات السيبرانية المعقدة، على الأرجح تشير ابل إلى هجمات برامج التجسس المتقدمة مثل برنامج بيجاسوس الذي استهدف شخصيات نافذة عبر الرسائل على أجهزة الايفون.

مفاتيح الأمان لحساب ابل

ابل تتيح ميزة التحقق على خطوتين والتي تشمل إدخال كلمة السر لحساب ابل ثم كود تحقق آخر بعدها عند الدخول إلى جهاز جديد.

في خطوة أخرى سوف تضيف ابل دعم مفاتيح الأمان وهي مفاتيح حقيقية يمكن للمستخدمين امتلاكها للتحقق من هوية صاحب الحساب وتعمل من خلال الاتصال اللاسلكي وخاصةً تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

حماية البيانات المتقدمة على الآي كلاود

معظم البيانات المخزنة على الآي كلاود محمية بتقنية التشفير التام End to End Encryption ومع ميزة الحماية المتقدمة الجديدة سوف يتم زيادة عدد أنواع البيانات المحمية من 14 إلى 23 نوع.

من أنواع البيانات التي سيتم حمايتها الملاحظات Notes ومكتبات الصور. من المقرر إطلاق هذه المزايا رسمياً نهاية عام 2022 أو مع بداية عام 2023.