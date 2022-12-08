سيتم الكشف عن هواتف سلسلة شاومي 13 يوم 11 ديسمبر

كان من المفترض أن يتم إطلاق سلسلة شاومي 13 – Xiaomi 13 يوم 1 ديسمبر الماضي، ولكن في هذا اليوم خرجت شاومي على صفحاتها الرسمية وقررت تأجيل الحدث لأجل غير مسمى.

اليوم، تم تأكيد موعد إطلاق السلسلة مرة أخرى عبر تطبيق متجر شاومي الافتراضي Xiaomi Store وسيتم استضافة الحدث يوم 11 ديسمبر الموافق الأحد المقبل.

نحن لا نعلم على وجه اليقين لماذا تم تأجيل حدث الإعلان عن السلسلة حيث لم تشاركنا شاومي السبب بالتحديد، ولكن يُقال أن التأجيل كان سببه وفاة رئيس الجمهورية الصيني الأسبق، جيانغ زيمين. ربما هذا هو نفس السبب الذي دفع شركة فيفو – Vivo لتأجيل الإعلان عن هواتف iQOO 11 وتسبب في تأجيل إطلاق العديد من الهواتف الصينية الأخرى.

على كل حال، استغرق التأجيل 10 أيام فقط، والأخبار الجيدة أننا اقتربنا جداً من رؤية هواتف شاومي 13 على أرض الواقع. ما نعرفه عن السلسلة الجديدة حتى الآن هو أن السلسلة ستتألف من هاتفين وهما شاومي 13 وشاومي 13 برو.

سيتم الكشف عن الهاتفين خلال حدث شاومي في الصين في الحادي عشر من ديسمبر القادم. ولكن بالتأكيد سيلحقه الطرح العالمي لكلا الهاتفين في وقت لاحق من العام القادم.

من المتوقع أن يكون هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين كل من شاومي 13 وشاومي 13 برو، سواء من حيث الشكل الخارجي والمظهر والتصميم العام أو من حيث المواصفات الفنية.

الإصدار الأساسي بالسلسلة وهو هاتف شاومي 13 سيحتوي على شاشة مسطحة، وجوانب مسطحة، وستكون الشاشة أصغر حجماً. أما نموذج “برو” سيكون أكبر ومنحنياً قليلاً على الجوانب وسيمتاز بشاشة منحنية.

لقد رأينا بعض عروض الهاتفين المستندة على تصميمات CAD والتي يُقال أنها مستوحاة من التسريبات التي حصل عليها المصممون. ولكن الشيء الوحيد الذي نحن متأكدين منه هو أن طراز “برو” سيكون أقوى بكل تأكيد، حتى وإن احتوى الإصدار الأساسي على نفس المعالج.

قد تكون الميزة الأساسية التي ننتظر رؤيتها بفارغ الصبر هي نوع مستشعر الكاميرا الرئيسي الذي ستستخدمه شاومي مع طراز “برو” إذ من المتوقع أن يكون هذا المستشعر بحجم 1 إنش ليكون أحد أكبر مستشعرات الكاميرا المستخدمة في الهواتف الذكية حتى الآن.

استعانت شاومي بهذا المستشعر Sony IMX989 مع هاتف شاومي 12 إس ألترا – Xiaomi 12S Ultra، ولكن للأسف لم يشق هذا الهاتف طريقه إلى السوق العالمية وإنما كان مقتصراً على السوق الصيني فقط.

سيعمل كلا الهاتفين بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وسيتم شحنهما بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13.

مما لا شك فيه استخدمت شاومي مواد خام عالية الجودة في تصنيع الهواتف مثل المعدن والزجاج. ومع ذلك، نتوقع أن تكون هناك بعض الطُرز المصنوعة من الجلد النباتي، ولكنها قد تكون حصرية للسوق الصينية فحسب.

أخيراً وليس آخراً سيتم الكشف عن هذه الهواتف يوم 11 ديسمبر المقبل الموافق يوم الأحد وسيتبعه الإطلاق العالمي خلال الربع الأول من العام القادم.