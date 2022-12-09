سامسونج تطلق تحديث One UI 5.0 لسلسلة حواسيب جالكسي تاب S8

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث أندرويد 13 لسلسلة حواسيب جالكسي تاب S8 في الولايات المتحدة. وفقاً لبعض التقارير فإن عملية الطرح بدأت مع نموذج جالكسي تاب S8 بلس وفي الوقت الراهن يتلقى هذا الجهاز التحديث الجديد برقم إصدار البرنامج الثابت X808USQU2BVK4.

بالتأكيد سوف توسع سامسونج قائمة التحديث لتشتمل على أجهزة السلسلة الأخرى بما في ذلك الإصدار الأساسي جالكسي تاب S8 والإصدار الأغلى ثمناً في السلسلة جالكسي تاب S8 ألترا. هذه الأجهزة ستتلقى واجهة One UI 5.0 المُخصصة من سامسونج والمستندة على نظام أندرويد 13.

سلسلة جالكسي تاب S8 هي أولى حواسيب سامسونج اللوحية التي تحصل على تحديث أندرويد 13 وقد بدأت الشركة في طرح التحديث لهذه الأجهزة في أوروبا أولاً خلال الأسبوع الماضي.

اشتمل التحديث في البداية على نماذج 5G، ثم بعد ذلك وسعت سامسونج عملية التحديث لتشتمل على نماذج الواي فاي في أغلب دول أوروبا.

هذا يشير إلى أن مرحلة الانتظار قد انتهت بالفعل. ومن المتوقع أن تصدر سامسونج التحديث لثلاثي السلسلة على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك نحن لا نعلم بالتحديد متى سيتم طرح النظام في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

حواسيب جالكسي تاب S8 تتلقى تحديث One UI 5.0



بالحديث عن تحديث أندرويد 13، تجلب واجهة One UI 5.0 العديد من الميزات الجديدة لهذه الأجهزة بما في ذلك مجموعة الرموز وأيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها والمزيد من أدوات التخصيص والرسوم المتحركة الأكثر سلاسة وقوائم النظام الجديدة.

سيحصل المستخدمون أيضاً على ميزات الكاميرا التي طرحتها سامسونج في واجهة المستخدم الجديدة، جنباً إلى جنب مع ميزات التحرير المتقدمة ومجموعة التحسينات التي شقت طريقها إلى التطبيقات الافتراضية والخدمات الأخرى مثل تطبيق المعرض وخدمة Bixby Routines. علاوة على ذلك فلقد تم تحسين خدمات إمكانية الوصول وتسهيلها وتعزيز نظام الحماية والخصوصية لجميع أجهزة جالكسي.

كالمعتاد، سيحصل المستخدمون على تحديث One UI 5.0 مُرفقاً بالتصحيح الأمني لشهر نوفمبر السابق. هذا التصحيح الأمني يهتم بإصلاح العديد من الثغرات الأمنية وأكثر من 60 نقطة ضعف وعدد كبير من مشاكل وعيوب نظام أندرويد الأمنية.

بما أن مستخدمي الولايات المتحدة بدأوا في تلقي التحديث على بعض أجهزة جالكسي تاب S8، فمن المتوقع أن توسع الشركة الكورية قائمة الدول المدعومة خلال المرحلة المقبلة لتشتمل على جميع دول آسيا وشمال أفريقيا والخليج العربي.