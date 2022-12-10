تعديلات ضخمة من ابل على أسعار التطبيقات في الآب ستور

أطلقت ابل تحديثاً كبيراً على أسعار التطبيقات والألعاب المدرجة في متجر الآب ستور، هو الأكبر منذ إطلاق المتجر قبل سنوات.

من 0.29$ حتى 10,000$

سابقاً، كان أقل سعر يمكن به شراء او الاشتراك في أي لعبة أو تطبيق هو 0.99 دولار أمريكي.

مع التعديلات الجديدة، قامت ابل بإضافة نحو 700 وحدة سعرية جديدة يمكن على أساسها ضبط أسعار الشراء والاشتراكات للتطبيقات والألعاب.

بموجب نظام تسعير الآب ستور الجديد، سيكون لدى جميع المطورين القدرة على الاختيار من بين 900 وحدة سعرية مختلفة ، وهو ما يقرب من 10 أضعاف عدد نقاط السعر المتوفرة مسبقًا لمعظم التطبيقات.

يتضمن ذلك 600 نقطة سعر جديدة للاختيار من بينها ، مع 100 نقطة سعر أعلى تتاح فقط عند الطلب كما هو موضح بالجدول المرفق.

لماذا التعديل في الأسعار؟

التعديل في أسعار التطبيقات والاشتراكات في متجر الآب ستور يأتي من أجل تزويد المطورين في جميع أنحاء العالم بمزيد من المرونة عند تسعير منتجاتهم للمستهلكين.

هناك اختلافات كبيرة في أسعار صرف العملات بين كل دولة وأخرى مقارنة مع الدولار الأمريكي.

نقاط السعر – التي ستبدأ من 0.29 دولار وتزيد تدريجياً لتصل إلى 10000 دولار – ستجعل عملية التسعير أفضل عند التسعير المبدئي للتطبيقات والألعاب من أجل جذب المزيد من العملاء والمشتركين.

هذه الخطوة ستخدم المطورين والمستخدمين على حد سواء حيث سيتحكم المطورون بالأسعار بشكل أفضل في كل دولة مع تغير سعر الصرف وبما يتناسب مع القوة الشرائية فيها، كما سيحظى المستخدمون بأسعار مناسبة.