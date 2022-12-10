تسريب مواصفات هاتف شاومي 13 برو قبيل الإعلان عنه!

كما ذكرنا لكم بالأمس أنه كان من المفترض أن يتم الكشف عن هواتف سلسلة شاومي 13 يوم 1 ديسمبر الماضي، ولكن خرجت الشركة على صفحاتها الرسمية في نفس يوم الحدث وقررت التأجيل لأجل غير مسمى. ربما كان السبب في التأجيل هو وفاة رئيس الجمهورية الصيني الأسبق، جيانغ زينين.

وبعد ذلك، عادت شاومي مرة أخرى وقررت استئناف الحدث يوم 11 ديسمبر، الموافق يوم الأحد القادم. وعلى الرغم من أن الشركة لم تشاركنا أي تفاصيل حول مواصفات الهواتف الجديدة، ولكن مؤخراً تم رصد هاتف شاومي 13 برو على قاعدة بيانات BIS والتي كشفت عن بعض مواصفاته المثيرة للاهتمام.

من خلال العروض التي شاركتها شاومي تبين أن هاتف شاومي 13 برو سيمتاز بجانب خلفي مُعاد تصميمه ومختلف تماماً عن تصميم هاتف شاومي 12 برو. يظهر بوضوح أن الجانب الخلفي يحتوي على نتوء كاميرا مربع الشكل بداخل جزيرة ذات حواف مستديرة.

كاميرا هاتف شاومي 13 برو

ستضم جزيرة الكاميرا مستشعر شركة سوني الاحترافي Sony IMX989 قياس 1 إنش مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وهذا هو نفس المستشعر الذي استخدمته شاومي مع هاتف Xiaomi 12S Ultra.

يُقال أن إعداد الكاميرا سيتضمن أيضاً عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة أخرى للتقريب البصري بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS بمعدل تكبير 3.2x.

سيحتوي هاتف شاومي 13 برو على شاشة قياس 6.7 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1900 شمعة ومعدل تعتيم PWM بنسبة 1920Hz.

شيء واحد متأكدين منه هو أن هذا الهاتف، وربما الإصدار الأساسي أيضاً، سيتم تجهيزهما بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزينية فائقة السريعة من النوع UFS 4.0.

سيتم شحن هواتف شاومي 13 بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13. وسيستمد إصدار “برو” طاقته من بطارية بسعة 4820 مللي أمبير في الساعة، ولكن من الممكن أن يتم تسويق هذه البطارية بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

هذا الهاتف سيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

من المحتمل أن يحتوي نموذج “برو” على شريحة Surge G1 من أجل تحسين إدارة البطارية والطاقة أثناء عمليات الشحن. سيكون الجهاز مزود بمكبر الأشعة تحت الحمراء وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أخيراً يزن الهاتف 229 جرام ويبلغ سُمكه 8.38 مم، بينما سيكون هناك طراز آخر مصنوع من الجلد النباتي والذي يبلغ سُمكه 8.7 مم.

لم يعد متبقي الكثير من الوقت لرؤية هواتف شاومي 13 على أرض الواقع حيث قررت الشركة الصينية الكشف عن هواتف السلسلة الجديدة يوم الأحد القادم وحينها سوف نشارككم كل شيء حول هذه السلسلة بالتفصيل.