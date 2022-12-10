الإعلان عن هواتف iQOO 11 بمعالج كوالكم الرائد وسرعة شحن 200 وات

أعلنت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو – Vivo عن اثنين من الهواتف الرائدة وهما iQOO 11 و iQOO 11 Pro وكلا الهاتفين متشابهين إلى حد كبير، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية فيما بينهما في عدة نواحِ وسوف نتطرق لها بالتفصيل. دعونا نتعرف سوياً على المواصفات الفنية لكلا الهاتفين الرائدين من خلال هذا التقرير.

الإعلان عن هواتف iQOO 11 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2

قبل أن ننتقل إلى المواصفات الفنية، دعونا نتحدث عن تصميم الهواتف. مبدئياً، كلا الهاتفين متشابهين تماماً من حيث التصميم والشكل الخارجي. يمتاز كلاهما بشاشة منحنية وكاميرا أمامية في مركز منتصف الشاشة واعتمدت iQOO على المعدن والزجاج في تصميم كلا الهاتفين. على ظهر الهواتف تتواجد جزيرة ضخمة مستطيلة الشكل بارزة قليلاً من أجل احتضان إعداد الكاميرا الرئيسي.

الاختلافات الملحوظة بين كلا الهاتفين تظهر بوضوح في كل من سعة البطارية وإعداد الكاميرا. أيضاً يأتي كلاهما بسعات تخزينية مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين الداخلية.

كلا الهاتفين يمتازان بأحدث أنواع شاشات العرض من سامسونج

يمتاز كلا الهاتفين بشاشة ضخمة قياس 6.68 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz داعمة لتقنية LTPO 4.0 وكلتا الشاشتين عبارة عن لوحة عرض E6 AMOLED وهي أحدث أنواع الشاشات المستخدمة في الهواتف الذكية من شركة سامسونج حتى الآن.

هذه الشاشة تدعم مرئيات +HDR10 ومعدل تحديث ديناميكي متغيراً من 1Hz وحتى 120Hz لتوفير الطاقة ويصل معدل سطوعها إلى 1800 شمعة ومعدل تعتيم يبلغ PWM 1400Hz.

تم تجهيز كل من iQOO 11 و iQOO 11 Pro بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وكلا الهاتفين يحتويان على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X.

ولكن طراز iQOO 11 يأتي مع خيارين مختلفين من نوع ذاكرة التخزين، حيث يحتوي الخيار الأول على ذاكرة تخزين من النوع UFS 4.0، بينما يحتوي الخيار الآخر على ذاكرة تخزين من النوع UFS 3.1. أما طراز iQOO 11 Pro فهو يأتي بخيار واحد فقط من نوع التخزين وهو UFS 4.0.

يعمل كلا الهاتفين بواسطة أحدث إصدار من نظام أندرويد

تم إطلاق كلا الهاتفين في الصين بواجهة OriginOS 3.0 المستندة على نظام أندرويد 13. ولكن سيتم إطلاق الهواتف في الأسواق العالمية بواجهة Funtouch OS 13. يحتوي كلاهما على فتحة مزدوجة لشرائح nano SIM.

وكل منهما يحتوي على نفس الكاميرا الأمامية وهي عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45. وهناك مستشعر للأشعة تحت الحمراء متواجد في كلاهما.

يحتوي الطرازين على مكبرات صوت ستريو مزدوجة، وكلاهما يدعمان بلوتوث 5.3 ومنفذ شحن USB-C ويدعمان اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

أبرز الاختلافات بين iQOO 11 و iQOO 11 Pro

أما عند الحديث عن الاختلافات التي ذكرناها في مقدمة التقرير، فهي تظهر بوضوح في عدة جوانب أساسية وعلى رأسها إعداد الكاميرا الأساسي.

في حين أن كلا الهاتفين تم دعمهما بشريحة V2 لتحسين التصوير، ولكن طراز iQOO 11 الأساسي يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وهو مستشعر GN5 من سامسونج بفتحة عدسة F/1.88 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا تقريب بدقة 13 ميجابكسل بمعدل تكبير 2x بفتحة عدسة f/2.46.

أما بالنسبة للطراز الاحترافي “برو” فهو يحتوي على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ولكن نوع المستشعر المستخدم هنا هو Sony VCS IMX866 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS وفتحة عدسة f/1.75 ومن المفترض أن يكون هذا المستشعر قادر على امتصاص المزيد من الضوء بفضل فتحة العدسة الأوسع وبالتالي سيكون قادراً على توفير صور أكثر وضوحاً أثناء التصوير في ظروف الإضاءات المنخفضة.

بالإضافة إلى المستشعر الأساسي، يمتاز الهاتف بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 150 درجة بفتحة عدسة f/2.27 وداعمة لوظيفة الماكرو، وكاميرا بورتريه بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.46.

أيضاً هناك اختلافات في نوع مستشعر بصمات الأصابع المستخدم على كلا الهاتفين إذ يحتوي الطراز الأساسي على مستشعر بصري لبصمات الأصابع، بينما يحتوي طراز “برو” على مستشعر بصمات يعمل بالموجات الفوق الصوتية وبالتالي سيكون هو الأكثر دقة والأسرع في الاستجابة أثناء إلغاء تأمين قفل الهاتف.

يحتوي الطراز الأساسي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات. أما هاتف iQOO 11 Pro فيأتي ببطارية أصغر سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة ولكنها تدعم سرعة شحن أعلى تبلغ 200 وات. علاوة على ذلك فهو يمتاز بدعمه لتقنية الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 10 وات.

يأتي هاتف iQOO 11 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8/12/16 جيجابايت رام. نموذج 8 جيجابايت رام هو النموذج الوحيد الذي يأتي مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت من النوع UFS 3.1. أما النموذجين الآخرين فهما يمتازان بذاكرة تخزين UFS 4.0.

أما بالنسبة لطراز iQOO 11 Pro فهو يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 8/12/16 جيجابايت رام وكلا النموذجين يحتويان على سعة تخزين 256 جيجابايت، بينما يأتي النموذج الأخير (16 جيجابايت رام) بذاكرة تخزين سعتها 512 جيجابايت. ولكن شرائح التخزين المستخدمة في جميع نماذج هاتف iQOO 11 Pro نوعها UFS 4.0.

وماذا عن السعر؟

يبدأ سعر هاتف iQOO 11 عند 3799 يوان صيني، أي ما يعادل 550$ دولار أمريكي تقريباً. بينما يبدأ سعر هاتف iQOO 11 Pro عند 4999 يوان صيني، أي ما يعادل 720$ دولار أمريكي تقريباً. ومع ذلك، من المؤكد أن الأسعار العالمية ستكون أعلى قليلاً من هذه الأسعار.