مرور 100 يوم على إطلاق تحديث iOS 16 – إليك أهم المحطات حتى الآن!

قبل نحو 100 يوم قامت ابل بإطلاق أحد أهم التحديثات في تاريخ هواتف الايفون وهو تحديث iOS 16 والتي أضاف الكثير من المزايا في النظام، وهنا نستعرض أبرز المحطات والأحداث منذ إطلاق تحديث iOS 16 وما الذي نتوقعه خلال الفترة القادمة.

تحديثات فرعية متعددة

بعد إطلاق تحديث iOS 16 في مطلع شهر سبتمبر الماضي، لم تكتف بذلك بل كعادتها أطلقت عدة تحديثات فرعية وكان هدف تلك التحديثات الفرعية أمران:

الأمر الأول، هو إصلاح مشاكل iOS 16 التي تم رصدها بعد الإطلاق الكبير للتحديث على العديد من أجهزة الايفون، وعلى عكس المتوقع كانت أبرز المشكلات على هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو الجديدة بينما كان التحديث أكثر استقراراً على الأجهزة الأقدم.

أما الأمر الثاني، فهو إضافة بعض المزايا التي تأخر توفيرها مع أول إطلاق رسمي للتحديث لكافة الجمهور. هذه المزايا كانت موجودة بشكل تجريبي لكن لم يكتمل تطويرها بشكل كامل أو لم يتم اختبارها بالشكل الكافي.

حتى الآن شهدنا إطلاق عدة تحديثات فرعية كان آخرها تحديث iOS 16.1.2 حتى تاريخ كتابة هذا المقال. لن يكون هذا التحديث الأخير بل سيكون لدى ابل المزيد خلال الفترة المقبلة.

تحديث iOS 16.2 تحت الاختبار

تستعد ابل لإطلاق تحديث iOS 16.2 خلال الآونة القادمة، والذي بدوره سوف يضيف مزايا عدة منها تطبيق Freeform لتدوين الأفكار والعمل الجماعي وتطبيق جديد للتحكم بالأجهزة المنزلية وميزة Apple Music Sing الجديدة لمشتركي خدمة ابل للموسيقى مع الاستمرار في معالجة المشكلات والأخطاء التي يتم اكتشافها والإبلاغ عنها مثل مشكلة التأثيرات الحركية في الايفون.

التحديث على 70% من الأجهزة المتوافقة الآن

بحسب آخر الإحصائيات من مؤسسة MixPanel فإن تحديث iOS 16 متوفر الآن على أكثر من 70% من هواتف الايفون المتوافقة مع التحديث، ما يعني إقبالاً من المستخدمين على التحديث تقريباً بنفس المعدلات الخاصة بتنزيل التحديثات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ما يجعل المستخدمون يحجمون عن تنزيل وتثبيت التحديثات الجديدة الكبرى هو الخوف من المشاكل والأخطاء، لكنهم في النهاية ما يقومون بتنزيل وتثبيت التحديث في النهاية بعد استقرار التحديث بصورة أكبر.

والآن ماذا عنك؟ أخبرنا عن انطباعك حول تحديث iOS 16 بعد مرور 100 يوم!