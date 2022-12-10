أوبو تستضيف حدث الإعلان عن هواتف Find N2 القابلة للطي يوم 14 ديسمبر

أكدت أوبو للتو أنها تستعد لاستضافة حدث “INNO DAY 2022” يوم 14 ديسمبر المقبل. وقد أكدت أيضاً على أن ما سيتم الإعلان عنه خلال الحدث هو الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، Oppo Find N2.

سيتم الإعلان عن هواتف Oppo Find N2 يوم 14 ديسمبر

حدث INNO DAY السنوي الخاص بشركة أوبو يتعلق بأجهزة الشركة الحديثة وتقنياتها الجديدة. وقد صرحت الشركة الصينية أنها تسعى للكشف عن أربع منتجات ذكية تتعلق بمجالات مختلفة منها الترفيه الذكي والإنتاجية الذكية والتعلم الذكي والصحة الذكية.

نحن لا نعلم على وجه التحديد إلى ماذا ترمي هذه التقنيات “الذكية” الجديدة. ولكن هذا هو العام الرابع على التوالي منذ أن بدأت شركة أوبو في استضافة حدث INNO DAY منذ عام 2019.

وخلال هذا الحدث العام الماضي، أعلنت أوبو عن أول هاتف قابل للطي يحمل شعار علامتها التجارية وهو هاتف Oppo Find N، بالإضافة إلى محرك عصبي NPU مطور ذاتياً لتحسين الصور، فضلاً عن شريحة MariSilicon X الثورية.

ستعلن الشركة عن هاتفين قابلين للطي خلال الحدث

هذا العام، لن يتم الكشف عن هاتف واحد قابل للطي، وإنما ستقدم الشركة الصينية هاتفين قابلين للطي خلال الحدث. لسنا متأكدين حتى الآن من مسميات كلا الهاتفين، ولكن جميع التسريبات السابقة أشارت إلى Oppo Find N2 و Oppo Find N2 Flip.

تعتبر هواتف أوبو Find N2 هي أكثر الهواتف الذكية القابلة للطي انتظاراً لعام 2022 حيث استطاع هاتف الجيل الأول “Oppo Find N” تحقيق سمعة طيبة جداً ونتائج مبهرة في جميع مراجعات الطرف الثالث.

ومع ذلك، فهو كان ولا يزال متخلفاً عن المنافسة عند مقارنته بهواتف سامسونج القابلة للطي “جالكسي زد فولد“. ولكن هذا لا يمنع حقيقة كونه هاتف رائع بكل المقاييس. الجانب السلبي الوحيد هو أن هذا الهاتف لم يكن مُقدر له بأن يشق طريقه إلى السوق العالمي، وإنما كان حصرياً لموطن الشركة فحسب.

ولكن إذا كنت تتساءل هل من الممكن أن يتم طرح هاتف Oppo Find N2 على مستوى العالم، فللأسف حتى إجابة هذا السؤال لسنا واثقين منها بعد. ولكننا على الأقل نتمنى أن يحدث ذلك.

شاركت أوبو بعض الصور التشويقية لهذه الهواتف والتي يمكنكم رؤيتها أعلى هذا التقرير، بالإضافة إلى مقطع فيديو تشويقي قصير يستعرض هاتف Find N2.

من المتوقع أن يقدم هاتف Find N2 بعض اللمسات الفنية الجميلة وتصميم مُحسن ومواصفات داخلية أكثر قوة. بعض الشائعات التي حصلنا عليها سابقاً أفادت بأن الجيل الجديد سيكون أخف وزناً وأنحف قليلاً من الجيل السابق.

أما بالنسبة لهاتف Oppo Find N2 Flip، فسيكون هذا هو أول هاتف صدفي قابل للطي لشركة أوبو، وسيشكل منافسة قوية مع هاتف سامسونج الشهير جالكسي زد فليب. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان طراز فليب قادم إلى الأسواق العالمية أم لا.

على كل حال، لسنا مُضطرين على انتظار الكثير من الوقت، وسوف تتضح الأمور بشكل جلي خلال حدث INNO DAY يوم 14 ديسمبر، الموافق الأربعاء المقبل.