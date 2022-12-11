تسريب صور لهواتف ريدمي K60 – الإطلاق أصبح وشيكاً!

بفضل ظهور هواتف ريدمي K60 على عدد مختلف من مواقع الوكالات التنظيمية خلال الأشهر القليلة الماضية، تأكدنا بالفعل أن العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي تستعد للإعلان عن السلسلة الجديدة خلال وقت قريب.

نقترب من الإعلان عن سلسلة ريدمي K60 بشكل رسمي

يُقال أن سلسلة ريدمي K60 تتألف من ثلاث هواتف حتى الآن وهي Redmi K60 و Redmi K60 Pro و Redmi K60E. ومؤخراً تم تسريب صور علب التغليف الخاصة بهذه الهواتف عبر موقع DCS مما يعني أن شركة ريدمي بدأت عملية الإنتاج الكمي للسلسلة من أجل تخزينها قبيل الإطلاق الرسمي.

كان من المفترض أن يتم إطلاق هواتف ريدمي K60 قبل نهاية عام 2022، ولكن بسبب تأجيل شاومي لحدث الإعلان عن هواتف شاومي 13 فلقد تم تأجيل موعد إطلاق هواتف ريدمي K60 حتى شهر يناير من العام القادم.

يُقال أن هواتف ريدمي K60 ستأتي بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13، وقد تم بالفعل تسريب صور كشفت عن إصدار الواجهة لهذه الهواتف من قبل. ومع ذلك، يُقال أن هناك طراز وحيد في السلسلة سيتم إطلاقه بواجهة MIUI 13 وهو طراز Redmi K60E.

الجدير بذكره أنه من المتوقع أن تُعلن شاومي عن واجهة MIUI 14 بشكل رسمي خلال حدث الإعلان عن هواتف شاومي 13.

أما بالنسبة لمواصفات الهواتف، فالمعلومات عنها لا تزال نادرة حتى الآن. يُقال أن طراز Redmi K60E سيأتي إما بمعالج Snapdragon 870 SoC أو بمعالج Dimensity 8200 SoC.

أما بالنسبة للثنائي الأغلى ثمناً في السلسلة، Redmi K60 و Redmi K60 Pro، فسوف يتم تجهيزهما بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC أو بواسطة معالج كوالكم الجديد Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

وبناءً على التقارير المُسربة خلال الأيام القليلة الماضية، فمن المحتمل أن يأتي هاتف Redmi K60 بشاشة AMOLED قياس 6.67 إنش بمعدل تحديث 120Hz وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات.

سيتضمن طراز Redmi K60 إعداد كاميرا ثلاثي يمتاز بمستشعر رئيسي Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل يوفر الدعم لتقنية التثبيت البصري OIS.

أما بالنسبة لهاتف Redmi K60 Pro فسوف يحتوي على شاشة AMOLED دقتها +QHD بمعدل تحديث 120Hz ولكن سيتم تجهيز الهاتف بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل على الجانب الخلفي.

للأسف لا تزال المعلومات المتوفرة حول ثلاثي السلسلة قليلة جداً، ولكن مع اقترابنا من موعد الإعلان عنها فمن المتوقع أن تظهر بعض المعلومات الإضافية خلال وقت قريب.