أسعار و مزايا تويتر بلو Twitter Blue على الايفون والايباد

بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، سوف يُعاد إطلاق خدمة تويتر بلو Twitter Blue المدفوعة مجدداً على الايفون والايباد مع بعض التغييرات أهم زيادة في سعر الاشتراك.

تويتر بلو في مقابل 11$ على الايفون والايباد

خدمة Twitter Blue المدفوعة سوف تكون متاحة لجميع مستخدمي الايفون والايباد من خلال التطبيق ولكن بسعر أعلى هو 11 دولار أمريكي شهرياً في حين سيظل الاشتراك عبر المتصفح أوالحاسوب ثابتاً وهو 8 دولارات أمريكية شهرياً.

هذه الزيادة في سعر الاشتراك الشهري هي بالأساس لأنه تم احتساب العمولة التي تستقطعها ابل عند الاشتراك من تطبيق الايفون أو الايباد والدفع عبر متجر الآب ستور.

عمولة ابل من عمليات الاشتراك في التطبيقات والألعاب عبر الآب ستور تصل إلى 30%، وهو شيء كان دوماً محل انتقاد لآبل من جهات عدة ومن ضمنهم إيلون ماسك المالك الحالي لمنصة تويتر.

منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر وهناك العديد من القضايا المثيرة للجدل التي تلت هذا الاستحواذ البالغ 44 مليار دولار أمريكي.

يبدو إيلون ماسك عازماً على الاستفادة المالية من تويتر ومن أهم أوجه الاستفادة الخدمات الإعلانية وكذلك الخدمات المدفوعة للمستخدمين مثل تويتر بلو Twitter Blue.

ما أهم المزايا في تويتر بلو؟

بخلاف المزايا المجانية المتاحة لجميع المستخدمين، سوف يحصل المشتركون في تويتر بلو Twitter Blue على المزايا الإضافية التالية:

علامة زرقاء للتوثيق بجانب اسم الحساب.

القدرة على تعديل التغريدات بعد نشرها.

إمكانية رفع مقاطع فيديو أطول بجودة أعلى تصل إلى 1080 بكسل.

مزايا أخرى لاحقة مثل رؤية إعلانات أقل بنسبة 50%، وإعطاء الأولوية في ظهور التغريدات والردود والبحث وغير ذلك مستقبلاً.

تويتر يتوقع جني الكثير من الأرباح من خدمة تويتر بلو استناداً للقاعدة الشعبية العريضة للمستخدمين التي تصل إلى 250 مليون مستخدم يومياً.