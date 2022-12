تعرف على فعاليَّة استعمال الـ«فيكس»

يعد مرهم الفكيس واحد من أكثر الدهانات شيوعاً واستخداماً على نطاق واسع من دون وصفة طبية كمضادات للإحتقان، ويتم استخدامه على هيئه كريم موضعي عادة على الصدر والظهر والحلق لعلاج احتقان الأنف والسعال، ويعتبر من المراهم المستخدمة عند الإصابة بنزلات البرد حيث يستخدم للكحة أو الصداع، ويمكن استخدامه لأمور كثيرة غير تخفيف نزلة البرد.

والفيكس هو مجموعة من الزيوت العطرية ذات الرائحة المميزة ومركبات عضوية تستخرج من النباتات، تساعد هذه المواد المجتمعة على تخفيف الألم والالتهاب، عن طريق التدليك حيث يعمل كمسكن للعضلات والمفاصل.

ويحتوي مرهم الفيكس على مواد فعالة طبيعية من أهمها:

منتول: مركب عضوي ذو رائحة تشبه النعناع، يمكن أن يستخرج من مكونات طبيعية مثل النعناع واليوكاليبتوس، ويمكن تخليقه بالمعمل، له تأثير منعش وملطف مما يجعله مكون شائع في المستحضرات الطبية والعلاجية. لا يخفض المنتول من درجة حرارة الجسم أو الجلد، ولكنه ينتج احساساً بارداً عن طريق صد تيار الكالسيوم تجاه الأعصاب المسؤولة عن الشعور بالحرارة. الكامفور: يستخلص من خشب الكافور ذو الرائحة النفاذة والذي يحتوي على مركبات كيميائية متعددة الفوائد الطبية، لذا يدخل في صناعة الكثير من المستحضرات مثل المراهم، والكريمات، واللوسيون، يستخدم موضعياً لإزالة الألم، والتهيج، وحكة الجلد، كما يعالج حالات مختلفة من الالتهاب والاحتقان. تدلك به العضلات لإزالة التشنجات والشد لما له من خواص مضادة للتقلصات. ميثيل الساليسيلات والذي يعمل كمسكن ومضاد للالتهاب كباقي الساليسيلات، وهو يسمى المثير المضاد كونه يخلق تهيجاً بمنطة واحمراراً (يوسع الأوعية الدموية)، ليخفف الالتهاب بمنطقة أخرى.

ما هي استخدامات فيكس؟

وفقاً لموقع steptohealth هناك الكثير من الاستخدامات من أهمها ما يلي:

تخفيف ألم القدمين: قدماك هما نظام الدعم اليومي لك، وبسبب العمل اليومي قد تتعبان وتتورمان. كل ما عليك فعله هو فرك كمية جيدة منه على كلتا القدمين قبل الذهاب إلى الفراش. في اليوم التالي ستستيقظ لتجد قدميك ناعمتين ومنتعشتين. يخفف الصداع: قد تنجم بعض أنواع الصداع التي قد تعاني منها على مدار اليوم عن الارهاق أو التوتر. للتخفيف من الألم، ضع القليل من الفيكس على جبهتك. في غضون دقائق قليلة ستلاحظ أنك تشعر بتحسن. يحارب الرؤوس السوداء والبثور: آخر استخداماتنا لـ Vicks VapoRub هو المساعدة في علاج الرؤوس السوداء والبثور على الجلد. كل ما عليك فعله هو وضع القليل من هذا المرهم على المنطقة المصابة. يخفف التعب العضلي: بعد التمرين الشاق، نشعر على الأرجح بإرهاق عضلي وألم في عدة مناطق. للتخفيف، كل ما عليك فعله هو دهن فيكس على المنطقة المصابة بحركة تدليك لطيفة. من شأنه أن يحفز تدفق الدم ويجلب لك الراحة السريعة. يعالج آثار الحروق: قد لا يهم ما إذا كانت الحروق ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو ملامسة السوائل الساخنة أو أي سبب آخر. لكنه يمكن أن يخفف ويسرع عملية الشفاء. يصد البعوض: معظم أنواع البعوض لا تحب رائحته القوية. ويساعد في إبعاد الحشرات، كما يعالج اللدغات التي لديك بالفعل. فقط قم بوضعه عندما تكون في مناطق بها الكثير من البعوض. ويمكنك ببساطة فركه على أي لدغات موجودة للمساعدة في تهدئة الألم. يهدئ البشرة المتهيجة: يتم استخدام Vicks VapoRub أيضا لعلاج الجلد الأحمر والبقع. فقط ضع كمية وفيرة من هذا المرهم على المنطقة المصابة قبل الذهاب إلى الفراش ومرة أخرى عند الاستيقاظ. تشقق الشفتين من الناحية الجمالية: يستخدم لتقشير البشرة الجافة وترطيب شفتيك، كل ما عليك فعله هو فرك القليل منه كلما لاحظت الجفاف. لتليين مفصلات الأبواب: هل يصدر أي من أبوابك صوت صرير مزعجاً عند فتحه وإغلاقه؟ يمكنك دهن المفصلات بكمية جيدة من الفيكس لتتخلص من تلك الضوضاء المزعجة. كريم تنحيف منزلي الصنع: آخر استخداماتنا لـ Vicks VapoRub هو التخلص من الدهون المخزنة في مناطق معينة من الجسم. يمكن أن يحفز حرق الدهون في تلك المناطق التي يصعب استهدافها بالتمارين، مثل الفخذين والبطن.

كما هناك استخدمات أخرى لمرهم الفيكس من أهمها:

تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

روماتيزم.

آلام أسفل الظهر.

التهاب الأوتار.

عرق النسا.

آلام العنق وألم الأكتاف.

نزلات البرد، وانسداد الأنف، والاحتقان، وحمى القش.

جفاف الجلد وتشققه والحكة.

The post تعرف على فعاليَّة استعمال الـ«فيكس» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا