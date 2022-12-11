تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مهمة حملها الآن مجاناً

هذا الأسبوع نقدم لكم عدد من تطبيقات الايفون والايباد المميزة والتي تساعدكم في العديد من المهام اليومية، ويمكنك الحصول عليها وتحميلها من متجر الآب ستور مجاناً وبعض تلك التطبيقات مدفوع ولكن متاح مجاناً لفترة محدودة وقد ينتهي العرض عليها في أي وقت.

تطبيق Inflow Plus لتدوين الملاحظات

هو تطبيق عبارة عن معالج نصوص مميز يساعدك على تسجيل ملاحظاتك بأسلوب بصري وعرض أفكارك بطريقة منظمة كما لو كنت تدونها بالورقة والقلم والألوان. هذه النسخة الكاملة من التطبيق بكافة المزايا متاحة مجاناً لفترة محدودة.



السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Image Size لضغط الصور

هو تطبيق يساعدك على ضغط الصور بطريقة سهولة حتى تستهلك مساحة تخزينية أقل أو حتى تقوم بإرسالها بشكل سريع. هذا التطبيق يتيح لك التحكم بحجم وجودة الصور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Wallpaper Maker لإنشاء الخلفيات

هو تطبيق يساعدك على إنشاء الخلفيات للشاشة الرئيسية وشاشة القفل بسهولة، يمكن إنشاء خلفيات من الصفر كما يمكن التعديل على قوالب جاهزة أو استخدام الخلفيات المتوفرة مباشرة بدون تعديل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق New Habit – عادات جديدة كل يوم

هو تطبيق يساعدك على اكتساب عادات جديدة صحية ومفيدة وجعلها جزء من روتينك اليومي عبر تذكيرك بها بشكل متكرر ومتابعة مدى التزامك بها، هذا بجانب قيام التطبيق باقتراح عادات جديدة عليك وبيان طريقة كيفية تنفيذها، يحتوي التطبيق على أكثر من 300 عادة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Meteor لقياس سرعة الإنترنت

هو تطبيق يساعدك على قياس سرعة الاتصال بالإنترنت عبر شبكات المحمول أو الوايفاي (قياس سرعة التنزيل، الرفع، البينج) وكذلك معرفة مدى ملائمة تلك السرعة لتشغيل التطبيقات المختلفة وكذلك مقارنة النتائج ببعضها كمقارنة سرعة الاصتال في المنزل والعمل وهكذا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Ferrite لتسجيل الصوت بشكل احترافي

هو تطبيق مخصص لتسجيل الصوت بشكل احترافي سواء في اللقاءات أو المحاضرات أو البودكاست من أجل رفعها على الإنترنت ومشاركتها بجودة عالية، كما يتيح أدوات متعددة لتحرير الصوت المسجل وإضافة مؤثرات وأمور أخرى كالحذف التلقائي لدقائق الصمت.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Pasteline – للاحتفاظ بالملاحظات والروابط

هو تطبيق يساعدك على تدوين ما تشاء من الملاحظات وكذلك حفظ الروابط من الإنترنت للرجوع إليها لاحقاً وأهم ما يميز التطبيق هو إمكانية ترتيب وتصنيف المحتوى لسهولة الوصول إليه في أي وقت.

السعر : تحميل مجاني