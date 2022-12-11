تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أجدد التطبيقات التي تستحق التواجد على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

I Am Sober

تم تطوير تطبيق I Am Sober خصيصاً من أجل المدمنين ولا حرج في ذلك. فمن الممكن أن يتعرض الانسان لإدمان العديد من الأشياء في فترة من فترات حياته. سواء كان هذا الإدمان هو إدمان على المخدرات والعقاقير أو نوع محدد من الأدوية السامة أو الكحوليات أو حتى الإدمان على شرب القهوة والمنبهات أو التدخين. يحاول التطبيق التركيز على إدمان المخدرات وشرب الكحول، ولكنه يحتوي على عناصر مفيدة جداً لاي نوع آخر من الإدمان.

سيساعدك التطبيق في تتبع حالة تقدمك وتحديد أهدافك للتعافي والشفاء السريع من الإدمان وتكوين وإنشاء عادات صحية أفضل لتحسين صحتك العامة. الأفضل من ذلك أنه يحتوي على أدوات تتبع للمدخرات المالية التي يمكنك توفيرها يومياُ بالتوقف عن ممارسة أي من العادات السيئة مثل تدخين السجائر وسيستعرض لك مقدار الأموال التي تمكنت من توفيرها بمرور الوقت.

على الرغم من أن هناك العديد من التطبيقات التي تساعدك بالإقلاع عن أشياء بعينها، ولكن تطبيق I Am Sober يمنحك القدرة على التخلص من جميع العادات السيئة دون استثناء وبهذا الشكل للتخلص من إدمانك لأي شيء فأنت لست مُضطر على تنزيل سوى هذا التطبيق والبدء في استخدامه.

السعر : مجاني

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Pivot: Time Tracker

تطبيق Pivot: Time Tracker هو تطبيق جديد لتتبع العادات حيث يتيح لك بسهولة تعيين أوقات محددة للقيام بالمهام الخاصة بك ولكنه يمنحك أيضاً القدرة على تعديل الفترات الزمنية المحددة للمهام لفعل ما تريده.

باختصار شديد يساعدك هذا التطبيق على إنشاء مكتبة بالمهام الضرورية التي تحتاج القيام بها خلال أوقات محددة حيث كل ما عليك فعله هو أن تفتح التطبيق وتبدأ بتسجيل المهام والأنشطة وتختار مدة زمنية محددة لتنفيذ تلك المهام وبعد ذلك يبدأ التطبيق في إنشاء تقارير بناءً على إدخالاتك. التطبيق بسيط ورائع لإدارة المهام كما أنه يعتبر مجاني بشكل كامل.

السعر : مجاني

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Kapsule

هل تخشى من نسيان حدث هام أو مناسبة هامة أو بالأحرى أعياد ميلاد أصدقائك أو الأشخاص المقربين منك؟ بسهولة يمكنك الاعتماد على تطبيق Kapsule الرائع لأنه سيمنحك القدرة على إنشاء رسائل ومقاطع فيديو قصيرة وجدولتها وإرسالها للآخرين في أوقات زمنية محددة بالمستقبل القريب. في الواقع يمكنك حتى إرسال الرسائل لنفسك في المستقبل لتذكير نفسك ببعض المهام الضرورية بالمستقبل القريب.

السعر : مجاني

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Life Planner Personal Planner

تطبيق Life Planner ليس جديداً كليا وإنما هو مستخدم من قِبل مئات آلاف الأشخاص بالفعل من أجل تنظيم روتين حياتهم وإدارة مدخراتهم المالية وتنظيم جميع المهام والأعمال اليومية وذلك من أجل تحسين وتعزيز مستوى الإنتاجية وتطوير العديد من العادات الصحية والمفيدة.

التطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويمتاز بواجهة مستخدم بديهية ومنظمة تساعدك على إدارة أموالك وتحسين حياتك وتحقيق أهدافك والبقاء منظماً قدر المستطاع. أيضاً ستجد أن التطبيق يدعم الوضع المظلم لتوفير الطاقة وراحة عينك أثناء استخدامه لفترة طويلة ويشتمل على قوائم متعددة من أجل تنظيم المهام والجداول اليومية لتتبع الأهداف وعرض جدول أعمالك الشهري والعديد من الميزات الاحترافية التي تستحق التجربة والاعتماد عليها في تنظيم حياتك.

السعر : مجاني

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Gratitude

أصبحت الحياة صعبة على جميع البشر، ولكننا أحياناً ننسى مقدار النعم الصحية والهبات التي أنعم الله علينا بها لنعيش حياة سعيدة. الغرض من هذا التطبيق هو مساعدتك على التخلص من الجحود وتذكر النعم التي لا تعد ولا تحصى من خلال كتابتك اليومية وتدوينك لمجموعة النعم التي تمتن لها وتكون سعيداً بامتلاكك لها.

كل يوم، سيحاول التطبيق أن ينبهك ويطلب منك الامتنان لشيء جديد ويمكنك حينها اختيار أي نعمة أو أي هبة أنعم الله عليك بها في يوم ما من حياتك. التطبيق بسيطة وفكرته بديهية والغرض هو مساعدتك بالشعور بالرضا والامتنان لكي تحياه حياة سعيدة. وبالتالي فهو يساهم بشكل غير مباشر في تحسين حالتك المزاجية.

السعر : مجاني

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minimalist phone: Productivity

تطبيق minimalist phone هو تطبيق بسيط ولكنه يقدم وظيفة وميزة مهمة ومفيدة للغاية حيث يساعدك هذا التطبيق على التخلص من إدمان الهاتف من خلال تعيين مؤقتات زمنية محددة لوقت الشاشة. فإذا كنت تواجه صعوبة في التركيز أثناء المذاكرة أو كتابة الأبحاث العلمية أو أي من أعمالك الوظيفية الأخرى وتشعر أن هاتفك بمثابة مصدر إلهاء لك فمن الأفضل أن تقوم بتثبيت هذا التطبيق على الفور لأنه سيحد من جميع الإشعارات الغير ضرورية وسيقوم بتعطيل العديد من التطبيقات الغير ضرورية.

يتيح لك إعادة تسمية التطبيقات والعديد من ميزات التخصيص الأخرى التي تعمل بشكل كبير على تحسين قدراتك الإنتاجية وتعزيز مستوى انتاجيتك أثناء العمل أو الدراسة. لذا، وباختصار شديد إذا كنت تشعر أنك تعاني من إدمان هاتفك الأندرويد ولا تستطيع التخلص منه فهذا التطبيق من أجلك خصيصاً. جرب الاعتماد عليه لمدة 72 ساعة فقط وستكون سعيداً بالنتائج وأنا واثق أنك ستشكرني لاحقاً.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Quillpad

Quillpad مثله مثل العديد من تطبيقات تسجيل الملاحظات الأخرى ولكن هناك بعض الميزات الرائعة التي تجعله مختلف قليلاً عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى إذ أنه يتيح لك القدرة على وضع علامات على ملاحظاتك الهامة أو إخفاء ملاحظاتك السرية داخل التطبيق وحمايتها بكلمة سر لمنع الوصول الغير مصرح به إليها أو تثبيت الملاحظات الهامة في الأعلى كما أنه تطبيق مجاني تماماً ومفتوح المصدر ولن يتطلب منك أي أذونات غير ضرورية والأهم من ذلك أنه يقدر خصوصية مستخدميه حيث يتعهد مطورو التطبيق بعدم مشاركة ملاحظاتك مع أي جهات خارجية.

من خلال هذا التطبيق يمكنك إنشاء قوائم متعددة للمهام وتثبيت الملاحظات المفضلة بالأعلى وتعيين تذكيرات للأحداث الهامة وأرشفة الملاحظات والبحث بداخل الملاحظات ونسخ الملاحظات احتياطياً بداخل ملف مضغوط لسهولة استردادها في أي وقت ويدعم الوضع الفاتح والداكن.

السعر : مجاني

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Auto Scroll Next for TikTok

هل سئمت من كثرة التمرير اليدوي أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة على تطبيق تيك توك؟ حسناً، باستخدامك لهذا التطبيق لن تكون مُضطر على لمس الشاشة مرة أخرى من الآن فصاعدا إذ يساعدك هذا التطبيق على مشاهدة جميع الفيديوهات والتمرير بينها بشكل تلقائي.

بمجرد تثبيت التطبيق وتفعيله سيبدأ في تنفيذ مهمته بشكل تلقائي بمجرد فتح تطبيق تيك توك، ولكن هناك العديد من الإعدادات التي يمكنك تخصيصها وفقاً لرغبتك الشخصية مثل تعيين مؤقت زمني محدد للتمرير بين مقاطع الفيديو ويتيح لك القدرة على تفعيله أو تعطيله أُثناء مشاهدة أي فيديو من خلال لوحة الإشعارات ولكنه يتوقف تلقائياً بمجرد الانتقال إلى قائمة فيديوهات “For You” وكل هذا لمنحك تجربة استخدام أفضل على منصة تيك توك.

السعر : مجاني

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POPTube: Music Video, Skip Ads

تطبيق POPTube هو تطبيق جديد لبث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ولكنه يمتاز بعدد كبير من المميزات التي تجعله فريد ومختلف عن تطبيق تشغيل الفيديو الأخرى إذ أنه خالي من الإعلانات ويدعم القدرة على تخطي الفترات الإعلانية ويدعم تشغيل مقاطع الفيديو عالية الجودة بما في ذلك 4K و 8K.

ولكن في نفس الوقت يمكنك الاعتماد عليه من أجل الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية أو تشغيلها على هيئة نافذة منبثقة صورة داخل صورة وهي إمكانية رائعة تمنحك القدرة على استكمال أعمالك الهامة على التطبيقات الأخرى أو من أجل تسجيل فترات اللعب وما إلى ذلك. هناك عدد كبير من الميزات الرائعة في هذا التطبيق حيث يتيح لك القدرة على تحريك نافذة مشغل الفيديو العائمة وسحبها إلى أي مكان أو أي زاوية على الشاشة وفقاً لحاجتك.

السعر : مجاني

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The King of Fighters Arena

هل أنت من عشاق الألعاب القتالية؟ هذه اللعبة رائعة حقاً حيث تحتوي على عدد كبير من الشخصيات للعب بها وتتمتع بالعديد من الضوابط القتالية المختلفة التي تجعل تجربة اللعب ممتعة بشكل أكبر وحماسية والأهم من ذلك أنها تتضمن بعض عناصر ألعاب تقمص الأدوار مما يجعلها أكثر صعوبة بشكل واضح.

تدعم اللعبة وضع اللعب لاعب ضد لاعب آخر عبر الإنترنت وتتمتع برسومات جرافيكية مذهلة وطريقة وأسلوب اللعب ممتع وبسيط وطريقة التحكم في اللعب انسيابية وسريعة في استجابتها وهناك العديد من المهام والأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء ممارستها.

السعر : مجاني