روسيا – حصل علماء روس على براءة اختراع طريقة جديدة لتشخيص سرطان الدم في روسيا.

وتم إصدار شهادة براءة الاختراع لابتكار “طريقة للتعرف على بنية الدم ونواة نخاع العظام”. ومؤلفو براءة الاختراع هم الباحثون والطلاب في الجامعة القومية للبحوث النووية (ميفي)، بالإضافة إلى أطباء مركز “بلوخين” القومي لدراسات الأورام الطبية.

ويكمن جوهر الاختراع في ابتكار طريقة جديدة لتشخيص أمراض الأورام الخطيرة مثل سرطان الدم الحاد بناء على تحليل الكمبيوتر للبيانات المستمدة من الدراسات المجهرية للدم ونخاع العظام. وهذا ليس أول تطوير حققه قسم الأنظمة الطبية الحاسوبية الـ46 التابع للجامعة القومية للبحوث النووية، بناء على تكامل الاختبار المجهري الضوئي مع معالجة الكمبيوتر للبيانات.

تستخدم طرق معالجة المعلومات الواردة في براءة الاختراع الجديدة بنجاح في مجمع Atlant الطبي للتشخيص الكمبيوتري الذي تم تطويره في الجامعة النووية.

يذكر أن مرض سرطان الدم الحاد يتميز بوجود كمية كبيرة من خلايا الدم ونخاع العظم غير الناضجة التي تختلف بنيتها عن بنية العناصر الخلوية الأخرى (خاصة بنية النواة). وتعد الزيادة في عدد مثل هذه الخلايا علامة مميزة للإصابة بسرطان الدم الحاد، حيث تحل الخلايا الضعيفة غير الناضجة محل العناصر الخلوية الطبيعية.

وتهدف الطريقة الجديدة بصورة خاصة إلى تحديد هوية تلك الخلايا. ومن أصحاب براءة الاختراع الباحثون ف. نيكيتوف، أ. برونيشيف ، ن. توبيتسين ، ف. سلشوك، ف. دميتريفا، أ. بالادينا، أ. كوزيريفا، وغيرهم، ومن بينهم كذلك ثلاثة أطباء من مركز” بلوخين” القومي للأورام والأساتذة في قسم النظم الطبية الحاسوبية في الجامعة القومية للبحوث النووية، وطالبان في الجامعة وثلاثة طلاب دراسات عليا.

ويخطط العلماء في المستقبل القريب لاستحداث قاعدة بيانات مرجعية روسية وطنية لخلايا الدم ونخاع العظام ولإنشاء نظام أساسي وطني للتشخيص المورفولوجي على أساسها.

المصدر: pharmmedprom.ru

Shares

The post علماء روس يطوّرون طريقة ابتكارية لتشخيص سرطان الدم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا