كيف يؤثر الغلوتاثيون في الجسم؟

روسيا – اعلنت الدكتورة يلينا كورشون، خبيرة التغذية الروسية، أن الغلوتاثيون ببتيد يتكون من ثلاثة أحماض أمينية هي حمض الغلوتاميك، وحمض السيستين، وحمض الغليسين.

ووفقا لها، يمكن للجسم إنتاج الغلوتاثيون. ولكنه مع التقدم في العمر ينخفض مستواه. لذلك نظرا لأهميته، من الضروري الحفاظ على مستواه المطلوب في الجسم.

والغلوتاثيون، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، يحيّد الجذور الحرة ويحمي البشرة من تغلغل البكتيريا، ويمنحها النضارة واللون الموحد، ويحمي الخلايا من التلف.

وتقول الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو: “وفقا لنظرية الاجهاد التأكسدي الحديثة، تسبب الجذور الحرة الالتهابات وتلفَ الخلايا. ولكن الغلوتاثيون يحمي جميع خلايا الجسم من التلف”.

وتضيف كورشون، يندمج الغلوتاثيون بالخلايا ويعيد إليها عملها الطبيعي ، وهذا أمر مهم جدا خاصة بعد تناول المضادات الحيوية والإصابة بعدوى فيروسية.

وتشير كورشون، إلى ان الغلوتاثيون يمنع تلف خلايا المناعة، ويعزز عمل منظومة المناعة، ويحافظ على صحة الكبد.

وتقول: “يحمي الغلوتاثيون خلايا الكبد من تأثير مختلف المواد الضارة”.

وتضيف، إن تحييد الجذور الحرة، يطيل المظهر الخارجي للشباب والجمال ، ويسمح أيضا بالحفاظ على صحة أجهزة ونظم الجسم.

المصدر: فيستي. رو

