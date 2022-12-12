ملخص مؤتمر شاومي – الإعلان عن هواتف شاومي 13 وشاومي 13 برو

بعد أن أعلنت شاومي عن واجهة MIUI 14 الجديدة وقدمت لنا نبذة سريعة عن أبرز الميزات الجديدة وقائمة الهواتف المؤهلة للحصول عليها خلال شهر يناير من مطلع العام القادم، أعلنت الشركة أولاً عن هاتف شاومي 13 – Xiaomi 13 في الصين وهو أحدث هواتف الشركة الرائدة وأقواها على الإطلاق ثم أعلنت عن هاتف شاومي 13 برو. من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على سعر ومواصفات كلا الهاتفين بالتفصيل وسنبدأها مع الطراز الأساسي.

أولاً: هاتف شاومي 13

تماماً كما توقعنا من خلال التسريبات السابقة، يأتي الهاتف بشاشة E6 AMOLED من شركة سامسونج قياس 6.36 إنش بدقة +FHD بمعدلات سطوع مرتفعة جداً تبلغ ذروتها 1900 شمعة ومعدل تحديث 120Hz وحواف نحيفة للغاية يبلغ سُمكها 1.61 ملم وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل 93.3%. تدعم الشاشة مرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision.

يمتاز هاتف شاومي 13 بإطارات مسطحة بزوايا دائرية وحواف حادة لتسهيل إمكانية الاستخدام بيد واحدة. وقد صرحت الشركة خلال الحدث أن الهاتف يمتاز بتقنية جديدة على ظهره أطلقت عليها شاومي اسم “الجلد النانوي” المُضاد للأشعة الفوق بنفسجية والتآكل والاصفرار والأوساخ التي كانت تتعرض لها الهواتف من جراء الاستخدام على المدى الطويل.

تم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وقد تم تزويد الهاتف بنظام التبريد السائل VC مع مساحة كبيرة من غرفة البخار والتي تبلغ 4642 مم.

على ظهر الهاتف يوجد إعداد كاميرا ثلاثي يمتاز بمستشعر رئيسي IMX8000 من شركة Sony بدقة 50 ميجابكسل وبصبحته عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي للتقريب بدقة 10 ميجابكسل قادرة على التكبير بمعدل 3.2x وقد تم ضبط عدسات الكاميرا بواسطة شركة Lecia الألمانية.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 10 وات. وقد تم تصنيف الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 13 الفنية بالتفصيل

الشاشة: قياس 6.36 إنش بدقة 2400×1080 بكسل +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض E6 AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 وتدعم مرئيات +HDR10 بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات اللمسي بسرعة 240Hz وذروة سطوع تبلغ 1900 نقطة ضوئية ودعم لتقنية Dolby Vision.

قياس 6.36 إنش بدقة 2400×1080 بكسل +FHD وهي عبارة عن لوحة عرض E6 AMOLED بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 وتدعم مرئيات +HDR10 بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات اللمسي بسرعة 240Hz وذروة سطوع تبلغ 1900 نقطة ضوئية ودعم لتقنية Dolby Vision. المعالج: Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكم يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740.

Snapdragon 8 Gen 2 SoC من شركة كوالكم يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740. الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X بسرعة 8530 ميجابت على الثانية. مع تخزين 128/256/512 جيجابايت من النوع UFS 4.0.

8/12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X بسرعة 8530 ميجابت على الثانية. مع تخزين 128/256/512 جيجابايت من النوع UFS 4.0. شريحة الخط: ثنائي الشريحة nano Sim.

ثنائي الشريحة nano Sim. نظام التشغيل: واجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13.

واجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13. الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Sony IMX 800 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري الديناميكي Hyper OIS مصحوباً بمستشعر واسع المجال بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 بتقريب بصري بمعدل 3.2x مدعوماً بتقنية التثبيت OIS وتوفير القدرة على التقاط فيديو بدقة 8K.

مستشعر رئيسي Sony IMX 800 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري الديناميكي Hyper OIS مصحوباً بمستشعر واسع المجال بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 بتقريب بصري بمعدل 3.2x مدعوماً بتقنية التثبيت OIS وتوفير القدرة على التقاط فيديو بدقة 8K. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0. الصوت: عبر منفذ USB-C مضبوط بواسطة تقنية Hi-Res Audio وسماعات ستريو مزدوجة وتقنية Dolby Atmos.

عبر منفذ USB-C مضبوط بواسطة تقنية Hi-Res Audio وسماعات ستريو مزدوجة وتقنية Dolby Atmos. الوزن والأبعاد: تبلغ أبعاد الهاتف 152.8×71.5×7.98 مم ويزن الهاتف 189 جرام للنموذج الزجاجي بينما يبلغ وزن النموذج الجلدي 185 جرام.

تبلغ أبعاد الهاتف 152.8×71.5×7.98 مم ويزن الهاتف 189 جرام للنموذج الزجاجي بينما يبلغ وزن النموذج الجلدي 185 جرام. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة + معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة + معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

البطارية: بسعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

بسعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات. السعر والتوفر: يأتي هاتف شاومي 13 باللون الأخضر والأسود والأزرق ويبدأ سعره عند 3999 يوان صيني أي ما يعادل 574$ دولار أمريكي لطراز 8+128 جيجابايت وهو متاح للطلب المُسبق اعتبارًا من اليوم وسيكون متاح للبيع يوم 14 ديسمبر.

ثانياً: هاتف شاومي 13 برو

بجانب الطراز الأساسي قدمت الشركة الطراز الأغلى ثمناً وهو هاتف شاومي 13 برو والذي يمتاز بشاشة Samsung E6 AMOLED LTPO Flexible قياس 6.78 إنش بدقة 2K بمعدل سطوع 1900 شمعة ومعدل تحديث 120Hz داعمة لمرئيات +HDR10 وتقنية Dolby Vision وتعتيم PWM 1920Hz.

يعمل هاتف شاومي 13 برو بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC والذي تم تزويده بغرفة التبريد السائل VC بمساحة 3400 مم.

قالت شاومي أن الهاتف مُجهز بمحرك الاهتزاز الخطي الفائق 1016 المُعاد تصميمه على شكل موجات متعددة ليضمن تدعيم مئات السيناريوهات من الاستخدام لتوفير تجربة لمسية فائقة السرعة وسريعة الاستجابة.

يحتوي الهاتف على مستشعر الكاميرا الرئيسي IMX989 بدقة 50 ميجابكسل من شركة Sony وهو مستشعر بحجم 1 إنش تم ضبطه بواسطة شركة لايكا – Lecia وتزويده بما يصل إلى 8 عدسات كروية مع تقنية طلاء الانعكاس المنخفض للغاية ALD وطلاء حبر حافة العدسة ومادة أوليفين الجديدة مع مرشح الأشعة تحت الحمراء لتوفير تجربة بصرية فائقة الجودة مشابهة لنفس قدرات المستشعر على هاتف شاومي 12 إس ألترا الرائد كما أنه مدعوم بتقنية التثبيت البصري الديناميكي Hyper OIS.

يأتي اللون الأزرق من الهاتف بظهر مصنوع من الجلد الذي تم استخدام تقنية النانو معه والتي توفر ملمساً ناعماً ومظهر مقاوم للتآكل والاصفرار أثناء التعرض لأشعة الشمس الساطعة لفترات زمنية طويلة أو نتيجة العرق من جراء الاستخدام اليدوي.

تم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار وتزويده ببطارية بسعة 4820 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.

سعر ومواصفات هاتف شاومي 13 برو بالتفصيل