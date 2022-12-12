تحديث iOS 16.2 – أهم المزايا الجديدة المنتظرة

نحن الآن في انتظار إطلاق تحديث iOS 16.2 وهو أهم التحديثات الفرعية التي ستتوفر لهواتف الايفون في الوقت الحالي، وفي هذا المقال سوف نستعرض أبرز المميزات والتغييرات القادمة به.

ميزة Apple Music Sing

في البداية وقبل كل شيء سوف يتمتع مشتركو خدمة ابل الموسيقية بميزة Apple Music Sing والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الغناء مع أغانيهم المفضلة حيث ستعرض كلمات الأغاني مع إمكانية التحكم بصوت المؤدي مع الموسيقى.

مزايا حماية جديدة

سوف يوفر تحديث iOS 16.2 عدة مزايا للأمن والحماية أعلنت وعنها ابل مؤخراً مثل تشفير البيانات كاملةً على الآي كلاود، وكذلك حماية حساب ابل وتحصين هواتف الايفون ضد الرسائل الملغمة.

تطبيق FreeForm

تطبيق Freeform هو تطبيق جديد من ابل تم الإعلان عنه سابقاً لكنه لم يتوفر سابقاً لأسباب لا نعلمها.

يوفر هذا التطبيق مساحة مثالية لتحويل أفكارك وأفكار فريق العمل معك إلى إبداعات عبر رسم المخططات وتدوين الملاحظات ومشاركة الملفات. إذا دعوت أي شخص إلى التطبيق يمكنه إضافة أفكاره ورؤيتها مباشرة على الشاشة.

تحسينات في خاصية الشاشة الدائمة

تقوم ابل الآن بتعديل خاصية الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس لجعلها أقرب إلى نسخة الأندرويد التي لا تعرض خلفية مصورة وإنما شاشة سوداء في معظم مساحة الشاشة.

مع تحديث iOS 16.2 سيكون هناك خيارات جديدة في الإعدادات الخاصة بخاصية الشاشة الدائمة والتي تتمثل في إمكانية إخفاء الخلفية وكذلك إمكانية إخفاء الإشعارات ومنعها من الظهور أثناء تفعيل تلك الميزة.

ويدجت جديدة

سيكون هناك ويدجت جديدة يمكن إضافتها إلى شاشة القفل ومنها على سبيل المثال ويدجت تطبيق الأدوية لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء مباشرةً وكذلك الويدجت المتعلق بتتبع النوم وحساب دورات النوم.

5G في الهند

المستخدمون في الهند سوف يتمتعون باتصال 5G لأول مرة مع تحديث iOS 16.2 بالتعاون بين ابل وشركات الهواتف المحمولة المحلية هناك. هواتف الايفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G هي هواتف ايفون 12 فما أحدث.

ليس هذا فقط هناك أيضاً عدة مشاكل يتوقع حلها مع هذا التحديث ومنها على سبيل المثال مشكلة تقطع التأثيرات الحركية في هواتف الايفون الراقية.

بالنسبة لك، أي هذه المزايا تنتظرها أكثر؟