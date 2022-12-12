واجهة شاومي MIUI 14 – هذه أبرز المزايا الجديدة

خلال حدث شاومي بالصين أعلنت الشركة عن تحديث واجهة MIUI 14 والتي تُمثل الجيل الجديد من واجهة المستخدم المُخصصة من الشركة والمستندة على نظام أندرويد.

الواجهة الجديدة تأتي لتحل محل واجهة MIUI 13 التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد صرحت الشركة الصينية أن هذا هو التحديث الثاني عشر من واجهة المستخدم المطورة ذاتيا. وقد أضافت الشركة أنها تفتخر بوجود أكثر من 564 مليون مستخدم نشط لواجهة MIUI شهرياً.

يأتي تحديث MIUI 14 بعدد كبير من الميزات الجديدة التي تلعب دور أساسي في تحسين تجربة المستخدم وتبسيط نظام التشغيل والاستخدام الأكثر ذكاءً لذاكرة الوصول العشوائي (الرامات) وتقليل عدد التطبيقات الافتراضية الــ Bloatware التي لا يمكن إلغاء تثبيتها إلى 8 تطبيقات فقط للمساهمة في راحة المستخدم وإزالة عبء كبير من على ذاكرة الهاتف الداخلية.

بالإضافة إلى كل ذلك، تعمل الواجهة الجديدة بشكل وثيق على تنظيم وتنظيف التطبيقات والاحتفاظ بنسخة واحدة فقط من الملفات المُكررة وضغط التطبيقات إلى أحجام أصغر جنباً إلى جنب مع بعض التحسينات اللطيفة التي طالت وظائف إدارة الإشعارات.

تحتوي واجهة MIUI 14 على الإصدار الجديد من محرك Photon المستند على نواة أندرويد الأساسية الذي يتيح لمطوري تطبيقات الطرف الثالث بالاستفادة من قدرات واجهة المستخدم وتحسين عملية إدارة النظام وسلاسة استخدامه في عدد كبير من حالات الاستخدام ولا سيما أثناء التحميل الثقيل.

أصبح تدفق المعلومات عبر الواجهة أكثر سلاسة، مع ضمان توفير الطاقة بشكل أكبر مقارنة بالإصدار السابق. بالإضافة إلى ذلك، سمحت شاومي لمطوري تطبيقات الطرف الثالث بالاستفادة من خواص إدارة الطاقة الجديدة حيث زادت الطاقة الاستيعابية لموارد التطبيقات الخارجية بنسبة 22% ومنحهم القدرة على الاستفادة من قدرات محرك فوتون.

وقد أكدت الشركة خلال الحدث أنها تسعى جاهدة من أجل تحسين سُبل الأمان وخصوصية المستخدم. وقالت الشركة أنها تفتخر بحصولها على جائزة شهادة الثقة المُقدمة لها من قِبل وكالة Tell Labs المتخصصة في قطاع الأمان وحماية الخصوصية.

في واجهة MIUI 14 تم تحسين العديد من جوانب الخصوصية وقد تم تمكين مزايا الحوسبة المحلية وعدم مشاركة أي بيانات من بيانات المستخدم إلى السحابة لتصل نسبة البيانات المشتركة إلى صفر.

وقالت شاومي أن عملية استخراج النصوص من الصور أصبحت تتم محلياً على الهاتف وبات من الممكن تحليلها واستخراجها بسرعة من خلال التعزيز الصريح الذي طال خاصية التعرف الضوئي على الحروف والتدقيق بشكل قد يكون أفضل مما هو عليه على نظام iOS.

علاوة على ذلك فإن واجهة MIUI 14 تضمن للمستخدم إمكانية الترجمات ثنائية اللغة في الوقت الفعلي لمؤتمرات الفيديو والتسجيل والترجمة.

توفر واجهة MIUI 14 تجربة بصرية أكثر حداثة بألوان ورسوم متحركة متطورة. قالت شاومي أن التغييرات الطفيفة في واجهة المستخدم قادرة على صنع فرق كبير في تجربة المستخدم وستمنحه إحساس أفضل أثناء التعامل مع النظام.

أصبحت الواجهة تدعم القدرة على استبدال أيقونات التطبيقات وتغييرها وأصبح هناك أربعة مستويات مختلفة لأحجام أيقونات التطبيقات لكي تتناسب مع وجهة نظر المستخدم ورغبته الشخصية والشكل الذي يود أن يراه على شاشة هاتفه الرئيسية.

الشاشة الرئيسية لواجهة MIUI 14 أصبحت مدعومة بأشكال مختلفة من الزهور والحيوانات الأليفة التي تضفي طابع جمالي أنيق على الشاشة والتي تسمح للمستخدم بالتفاعل المباشر معها لجعل الشاشة نابضة بالحياة.

ضمن الميزات الجديدة التي طالت واجهة MIUI 14 هي ميزة MIUI Interconnection والتي تعتبر بمثابة مركزان وسيطان رئيسيان للربط لدعم أكثر من مليار جهاز من أجهزة الشركة الرسمية.

ذكرت شاومي خلال الحدث أن الاتصال أو التواصل هو أساس تجربة الربط. وفي الواجهة الجديدة، سيعمل رابط التوصيل البيني بسرعات أعلى من ذي قبل من أجل اكتشاف سماعات الأذن أسرع بنسبة 50% مقارنة بالواجهات السابقة. كما أن سرعة اتصال الهاتف بالتلفاز الذكي أصبحت أسرع بنسبة 12% بالإضافة إلى تحسين سرعة ناقل الصورة على الشاشة أثناء عمليات البث بنسبة تتجاوز 75% تقريباً.

كما قالت شاومي أنها تمكنت من إيجاد حلول بديلة للتواصل حيث لم يعد من الضروري إقران سماعة الأذن كما كان في الماضي وذلك من أجل توفير اتصال أسهل ومباشر، بالإضافة إلى قدرة التحكم عبر الأجهزة.

ركزت شاومي على تحسين واجهة MIUI 14 من أجل استخدامات المنزل الذكي لضمان سهولة الاستخدام من خلال عملية الأتمتة الأكثر ذكاءً والأسرع ودعم متعدد لعدد كبير من الأجهزة.

قالت الشركة أن هناك بعض الأساسيات التي حاولنا التركيز عليها أثناء تعزيز استخدامات المنزل الذكي والتي تشتمل على إنذار الأمان والتحكم المحلي والتذكير المتزامن متعدد الأطراف. وقدمت الشركة الشكر لجميع شركاءها الذين يتخطى عددهم 8000 جهة ومؤسسة تصنيع مختلفة في مختلف أنحاء العالم وقالت أنها ترحب في أي وقت بالمزيد من الشركاء الجدد.

تجلب الواجهة وظائف خدمية عائلية جديدة حيث أصبح حساب العائلة يتسع لوجود 9 أشخاص من أجل تسهيل عملية مشاركة البيانات مع جميع أفراد العائلة. بالإضافة إلى مساحة التخزين السحابي المشتركة وبات من الممكن لمستخدمي السحابة المميزين القدرة على مشاركة مساحة التخزين السحابية مع جهات مختلفة وأصبح هناك ألبوم صور مشترك للاحتفاظ بجميع الذكريات العائلية وتعيينها كشاشة دائمة.

قائمة جميع هواتف شاومي والحواسيب اللوحية المؤهلة للحصول على تحديث MIUI 14 خلال شهر يناير القادم