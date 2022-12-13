كيفية تتبع مكان أفراد العائلة على الأندرويد؟

إذا كان لديك أطفال فحتماً سيكون شغلك الشاغل هو الاطمئنان عليهم ومعرفة أين يتواجدون طوال الوقت، حيث إن أمانهم هو الأولوية بالنسبة لك، لكن بالطبع إبقاء عينك عليهم طوال الوقت يعتبر أمر غير قابل للتحقيق، لذلك فإنه يمكنك الآن تتبع مكان أفراد العائلة بعدة طرق فقط عن طريق تطبيق على جهاز الأندرويد الخاص بك.

ثلاثة أسباب من أجل تتبع مكان أفراد أسرتك

من المعروف إنه من الصعب التزام الأطفال في مكان محدد مما يجعل عملية مراقبتهم والاطمئنان عليهم ليس سهلاً لكن لحسن الحظ يمكنك الآن فعل ذلك. نحتاج للتركيز على تتبع موقع الأطفال خصيصاً لعدة أسباب:

عادة ما يتحرك الأطفال بشكل مفرط مما يعرضهم لفقدان طريقهم للمنزل عند الابتعاد أو التواجد في أماكن غير مألوفة بالنسبة لهم. في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث يكون كل ما تفكر به هو الاطمئنان على أفراد أسرتك وأنهم جميعاً سالمين وبخير، لذلك يكون معرفة أماكنهم بالتحديد أمراً بالغ الأهمية. إذا كنت تخطط للخروج في نزهة أو القيام ببعض الأنشطة فإنه من المفيد معرفة أماكن أفراد أسرتك مما سيسهل على الجميع التحرك واللقاء في مكان محدد.

ثلاث طرق تساعد على تتبع موقع هاتف الأندرويد

أولاً: استخدام تطبيق تتبع الموقع FamiGuard Pro على الأندرويد :

يعتبر تطبيق FamiGuard Pro For Android مثالي للآباء حيث يقدم هذا التطبيق العديد من المميزات بالإضافة إلى تعقب موقع أبنائك يمكنك أيضاً متابعة نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وواتس أب وسناب شات، يمكنك قراءة الرسائل على أجهزتهم ومعرفة ما يقومون بنشره وتلقيه ومشاركته، كل ذلك دون معرفة أبنائك، يمكنك بتلك الطريقة الاطمئنان عليهم بشكل تام ومعرفة ما إن كانوا يتعرضون للمضايقة أو التنمر. إذا كنت ترغب في معرفة الأماكن التي يتواجد بها أبنائك فهذا التطبيق مثالي بالنسبة لك.

فيما يلي سنعرض بعض المزايا الإضافية لتطبيق FamiGuard:

1. تتبع ومراقبة الموقع

بفضل نظام تكنولوجيا الـ GPS والـ Wi Fi يمكنك باستمرار معرفة أماكن تواجد الأشخاص المقربين لك ومراقبة خط سيرهم للاطمئنان عليهم طوال الوقت كما يمكنك أيضاً إعداد خريطة لبعض الأماكن الخطيرة أو الممنوعة حيث يقوم التطبيق بإرسال تنبيهات لك بمجرد تواجد أحد أفراد أسرتك لتلك الأماكن وبالتالي يمكنك الحفاظ على أمنهم دائماً.

2. إظهار ملفات الهاتف

عن طريق تطبيق FamiGuard Pro يمكنك الوصول لسجل الهاتف الخاص بأطفالك كما يمكنك الوصول لرسائل الـ SMS على هواتفهم وبالتالي يمكنك الاطمئنان باستمرار مع من يتواصلون وماذا يخططون لفعله وبالتالي سيكون من الأسهل إبقائهم بأمان.

3. التحكم بجهاز الأندرويد الخاص بأفراد أسرتك

تستطيع أيضاً من خلال التطبيق التحكم ببعض المزايا بجهاز الأندرويد الخاص بأطفالك حيث يمكنك تسجيل المكالمات وأخذ لقطات للشاشة أو التقاط الصور بشكل سري دون معرفتهم.

خطوات تشغيل التطبيق: يعتبر هذا التطبيق من تطبيقات التجسس سهلة الاستخدام يمكنك تثبيته واستخدامه بخطوات بسيطة:

1. قم بإنشاء حساب مستخدم على التطبيق:

بعد تحميل وتثبيت التطبيق قم بقراءة الشروط وأحكام الخصوصية الخاصة بالتطبيق واختر الموافقة عليها ثم قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة سر خاصة بك ومن ثم اضغط على زر اشتراك (Sign up) كما هو موضح.

2. قم بتحضير جهاز الأندرويد المطلوب مراقبته كما هو موضح بالصور.

3. ابدأ بمراقبة جهاز الأندرويد المعني:

بعد إتمام الخطوة الأولى والثانية قم بالنقر على Dashboard لمراقبة جهاز الأندرويد الذي تريد.

ثانياً: خرائط جوجل

حرائط جوجل هي خدمة تعمل عن طريق الإنترنت لتحديد موقع اﻷفراد، يعتبر الهدف اﻷساسي منها للمساعدة على التنقل والوصول للأماكن الغير معروفة أثناء القيادة أو السفر.

لاستخدام خرائط جوجل لمراقبة موقع اﻷشخاص عليك اتباع الخطوات اﻵتية:

قم بإضافة حساب Gmail الخاص بك لجهات اتصال جوجل في الهاتف الذي تريد تعقبه.

قد بتشغيل التطبيق ثم سجل الدخول.

انقر على رمز الترس في أعلى الزاوية اليمنى للوصول لملف تعريف جوجل الخاص بك.

اختر مشاركة الموقعثم مشاركة جديدة.

اختر اﻹطار الزمني للمشاركة،يمكنك إيقاف ذلك فيما بعد.

يمكنك إضافة نفسك إلى القائمة.

انقر فوق زر (مشاركة) ﻹنهاء العملية.

ثالثاً: خدمة Find My device من جوجل

يمكنك أيضاً استخدام التطبيق المجاني الخاص بجوجل Find my device لمعرفة ومراقبة مكان الهاتف، حيث يعملهذا التطبيق بشكل حصري للهواتف الذكية من نوع أندرويد فقط. تهدف معظم تطبيقات التتبع الخاصة بجوجل لتسهيل العثور على الهواتف عند ضياعها لكنها تساهم أيضاً في عملة تحديد وترقب الموقع بشكل دقيق.

للاستفادة من التطبيق قد باتباع الخطوات اﻵتية:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبقات على الجهاز المطلوب ثم قد بتثبيته.

شغل التطبيق وقد بالسماح لخدمات تحديد الموقع.

قم بزيارة FindMyDevice.com من متصفح هاتفك المحمول.

قد بوضع عنوان Gmail الخاص بالهاتف الذي تريد تعقبه في شريط البحث.

اﻵن ستتمكن من معرفة مكان تواجد الهاتف الذي تريد تعقبه ما دام متصلاً باﻹنترنت.

مميزات وعيوب الطرق الثلاث لتتبع الهواتف المحمولة

تطبيق FamiGuard:

المميزات:

سهولة الاستخدام.

يمكنك الحصول على مميزات أخرى غير تحديد الموقع لذلك فهو مثالي لمتابعة هواتف أطفالك.

لا يوجد عوائق بوقت تحميل التطبيق.

العيوب

لا يعمل على أنظمة iOS

خرائط جوجل:

المميزات:

سهولة الاستخدام.

يعتبر مثالي للوصول للأماكن غير المألوفة.

يتيح ميزة الموقع المباشر Live location مما يساعد في معرفة الطرق المتاحة.

العيوب:

صعوبة تتبع الهواتف المحمولة.

Find My Device

المميزات:

سهولة الاستخدام.

مثالي للعثور على الهواتف المفقودة.

يمكنك محو البيانات على الهواتف المغلقة.

يمكن تعطيله بسهولة لمنع الهاتف المحمول من العمل حال فقدانه.

العيوب:

يعتمد بشكل كبير على اتصال ثابت الانترنت.

مما سبق يعتبر تطبيق FamiGuard Pro اختياراً مثالياً لمتابعة وتعقب هواتف أفراد اﻷسرة خاصة اﻷطفال لما يقدمه من مميزات عديدة تجعلك على دراية بكل حركة يقوم بها أطفالك.