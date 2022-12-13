أكثر من 5 هواتف نوكيا تتلقى تحديث أندرويد 13 دفعة واحدة!

الجميع يتساءل عن مكان وجود شركة نوكيا في سوق الهواتف الذكية الرائدة. للأسف حال شركة نوكيا مثل حال بعض الشركات الأخرى أمثال موتورولا و LG وبلاك بيري، فجميعهم توقفوا عن تصنيع الهواتف الذكية أو امتنعوا عن استخدام نظام اندرويد في مرحلة حرجة ومهمة للغاية. ومع ذلك، أكدت نوكيا مؤخراً أن أكثر من 5 هواتف خاصة بها ستحصل على تحديث أندرويد 13 خلال وقت قريب جداً.

معظم هواتف نوكيا المميزة في الوقت الراهن هي بعيدة كل البعد عن شريحة الهواتف الرائدة، حيث تركز الشركة الفنلندية كل جهودها بشكل كامل على هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية. وبالتالي فهي بعيدة تماماً عن عمالقة التكنولوجيا الآخرين أمثال سامسونج وابل وشاومي وجوجل.

ولكن تركيز نوكيا على هواتف الفئة المتوسطة جعل منتجاتها مقنعة جداً ومناسبة لشريحة كبيرة جداً من المستهلكين. فعلى الرغم من أن جميع هواتفها متواضعة للغاية من حيث المواصفات الفنية، ولكنها على الأقل لا تريد أن تتخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بالدعم البرمجي.

أكثر من 5 هواتف نوكيا تتلقى تحديث أندرويد 13

مجموعة الهواتف التي أكدت نوكيا على توفير تحديث أندرويد 13 من أجلها جميعها تندرج تحت فئة هواتف الفئة الاقتصادية. أولاً هاتف Nokia X20 وهو هاتف متميز للشركة ولكنه يُباع بسعر رخيص جداً على متاجر البيع الإلكترونية وربما تتمكن من إيجاده بتكلفة مالية أقل من 500$.

يمتاز هاتف Nokia X20 بشاشة ضخمة قياس 6.67 إنش دقتها 2400×1080 بكسل وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وبطارية بسعة 4470 مللي أمبير في الساعة. الجانب السلبي الوحيد في هذا الهاتف هو المعالج إذ يحتوي الهاتف على معالج كوالكم الاقتصادي Snapdragon 485 SoC.

بعد ذلك يأتي خلفه مباشرةً هاتف Nokia X10 والذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بحد أقصى 6 جيجابايت رام ولكنه يحتوي على نفس المعالج المستخدم في خليفته ونفس الشاشة وبنفس دقة العرض. الاختلاف الآخر الملحوظ يظهر بوضوح في الكاميرا الرئيسية التي تعمل بدقة 48 ميجابكسل.

يأتي بعدهما هاتف Nokia XR20 وهو يحتوي على نفس الشاشة قطرها 6.67 إنش ودقتها +FHD وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام كحد اقصى ونفس المعالج Snapdragon 480 SoC ولكن بطارية أكبر قليلاً بسعة 4630 مللي أمبير في الساعة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل.

يأتي بعدهما هاتف Nokia G50 وهو أول هاتف في هذه القائمة يأتي بدقة شاشة منخفضة عن أخوته الآخرين +HD وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بداخل نتوء خاص بها وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت فقط وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير.

هناك المزيد من هواتف نوكيا التي ستتلقى تحديث أندرويد 13 ولكننا وللأسف الشديد لسنا متأكدين من الجدول الزمني المحدد لموعد تلقي هذه الهواتف النظام الجديد ولكننا على الأقل لدينا كلمة رسمية من الشركة أن هناك أكثر من 5 هواتف سوف تتلقى أندرويد 13 خلال وقت قريب.