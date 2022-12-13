إطلاق خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية عبر الايفون في المزيد من الدول

قامت ابل بالإعلان عن توسيع نطاق خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية عبر هواتف ايفون 14 في المزيد من الدول، إذ شمل هذا التوسع الجديد أربع دول أوروبية.

الدول الأوروبية الأربعة التي سيصلها التحديث الجديد هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وايرلندا، في انتظار وصول الخدمة للعديد من الدول الأخرى خلال الفترة القادمة.

المستخدمون في تلك الدول سوف يحصلون على تلك الميزة مجاناً لمدة عامين كاملين، بعدها سوف تتوفر باشتراك مدفوع لكن أسعار الاشتراك لم تكشف عنها ابل بعد.

يمكن للمستخدمين تحربة تلك الميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي في المناطق المدعومة بالذهاب إلى الإعدادات > طوارئ SOS > التجربة Demo.

في التجربة سوف يُتاح للمستخدمين معرفة كيفية توجيه هواتفهم إلى القمر الصناعي والتنقل عبر واجهة المستخدم الخاصة بمكالمات الطواريء SOS عبر الأقمار الصناعية حتى يعرفوا ما يجب عليهم فعله إذا واجهوا مشكلة في المستقبل.

تم تصميم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف ايفون 14 فقط لاستخدامها في حالات الطوارئ. لا يمكنك إرسال رسائل إلى الأصدقاء أو العائلة بحرية كبديل للرسائل النصية القصيرة.

لكن إذا كنت في مأزق، فإن خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية توفر وسيلة لك للاتصال بخدمات الطوارئ في بلدك وتنبيه جهات الاتصال لديك في حالة عدم وجود تغطية من شبكات المحمول اللاسلكية أو الوايفاي.

يمكنك أيضًا مشاركة موقعك الحالي في تطبيق Find My باستخدام القمر الصناعي. على سبيل المثال ، إذا كنت في نزهة سفاري في الصحراء حيث لا توجد تغطية من شبكات المحمول، فيمكنك استخدام اتصال القمر الصناعي لتحديث موقعك وإبلاغ عائلتك بأنك وصلت بأمان.

بالإضافة إلى الدول الجديدة السابق ذكرها، فالخدمة عند إطلاقها مؤخراً متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. لا يعرف بالضبط متى يمكن أن تصل تلك الميزة إلى منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن هذه الميزة ساهمت في إنقاذ إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ألاسكا إذ تلقى جنود الولاية هناك تنبيه استثغاثة عبر الاقمار الصناعية في صباح الأول من ديسمبر من رجل يسافر بزلاجة ثلجية قد ضل طريقه وتقطعت به السبل.