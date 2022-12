هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من أعراض جانبية لمنتجات التجميل

السعودية – حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من أن أعراضا جانبية لمنتجات التجميل قد يسبب بعضها مشاكل صحية مثل: تهيج الجلد، وتهيج العين، أو الحساسية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا توجد دراسات للآثار الصحية لمعظم مستحضرات التجميل على المدى البعيد.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر “تويتر”، بعض الأعراض الأكثر شيوعا، ومن بينها: حروق الجلد، الاحمرار، ضيق التنفس، تساقط الشعر، والحكة.

وأوضحت أنه من المهم اتباع الخطوات التالية لتفادي حدوث الأعراض الجانبية: تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، عدم خلط المنتجات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، التحقـق مـن مدة صلاحية المنتجات قبل استخدامها، استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة، تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر، وشراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة.

المصدر: RT

