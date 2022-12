طبيب روسي يوضح كيفية التعامل مع حصى الكلى

روسيا – أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أنه إذا أظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود حصى في الكلى، فهل يجب إجراء عملية جراحية فورا أو محاولة “إذابتها” بواسطة الأدوية.

ووفقا له، حتى إذا كانت الحصى أكبر من واحد سنتمتر، لا داعي للخضوع فورا لعملية جراحية لاستئصالها، إلا إذا كان الشخص مضطرا للسفر إلى مكان ما لا توجد فيه مستشفى قريبة، ولا يمكنه الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة.

ويقول: “هل ستخرج هذه الحصى أم لا؟ 99 بالمئة من الحالات لا تخرج. وواحد بالمئة ستخرج. لذلك يمكن الانتظار ومحاولة إذابتها أو تكسيرها. لأن أفضل عملية جراحية هي تلك التي لم تُجرَ. أي من الأفضل العيش ومراقبة الحالة”.

ويضيف، بالطبع وجود الحصى في الكلى هي مثل “لغم”، و من الأفضل الخضوع لعملية جراحية إذا تحركت الحصى وأصبحت تسبب الألم.

ويشكك مياسنيكوف بالأدوية التي يزعم أنها “تذيب” الحصى. بل من الأفضل اتخاذ ما يلزم لعدم تشكلها.

وينصح بتناول ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم. ولكن يمنع تناول عصير الغريب فروت، لأنه يساعد على تكون الحصى. ولكن ممكن شرب الشاي والقهوة لأنه لا تأثير لهما في هذا المجال، بل حتى تمنع تشكلها، وفقا لبعض الدراسات.

المصدر: فيستي. رو

