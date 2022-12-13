كل من جالكسي S20 FE و A42 5G يتلقيان تحديث أندرويد 13!

تحديث أندرويد 13 يطرق أبواب المزيد من هواتف سامسونج جالكسي حيث تلقى مؤخراً كل من جالكسي S20 FE وجالكسي A32 وجالكسي A42 5G أحدث إصدار من نظام أندرويد.

جالكسي S20 FE 5G يتلقى تحديث أندرويد 13

خلال الأسابيع القليلة الماضية تمكنت الشركة الكورية العملاقة من تحديث عشرات هواتف جالكسي بواجهة One UI 5.0 المُخصصة والمستندة على تحديث أندرويد 13 الجديد.

ومنذ أسبوعين تقريباً، بدأت سامسونج في إصدار أندرويد 13 لهاتف جالكسي S20 FE 4G الذي يعمل بمعالج Exynos 990 SoC في عدد كبير من دول أوروبا.

وشخصياً أعتقد أن التحديث شق طريقه إلى جميع مالكي هذا الهاتف في مختلف أنحاء العالم. ولكن اليوم، بدأت سامسونج في طرح التحديث لنموذج Snapdragon الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

يتلقى هاتف جالكسي S20 FE 5G أندرويد 13 برقم إصدار البرنامج الثابت G780GXXU3DVK5، بينما تلقى نموذج 4G التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت G781BXXU4GVK6.

يُقال أن التحديث مقتصراً على بعض دول أوروبا فقط، بينما من المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدول المدعومة خلال الأيام القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد حصل هاتف جالكسي A42 5G على واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 في موطن الشركة الرئيسي، كوريا الجنوبية.

يتلقى الهاتف التحديث بإصدار البرنامج الثابت A426NKSU2DVK2. مثله مثل طرازي جالكسي S20 FE يحصل هاتف جالكسي A42 5G بجانب أندرويد 13 على التصحيح الأمني لشهر نوفمبر.

بالفعل، طرحت سامسونج تصحيح أمان شهر ديسمبر لبعض هواتفها الرئيسية، ولكن لم يحين موعد تلقي هواتف الفئة المتوسطة لهذا التحديث بعد، خاصة وأن هاتف جالكسي A42 5G يتلقى التحديثات الأمنية على هيئة دفعات نصف سنوية، وبالتالي هو لن يحصل على تحديث أمان شهر ديسمبر، هذا شيء نحن واثقين منه. ولكن من ناحية أخرى، هاتف جالكسي S20 FE 5G سوف يحصل على تصحيح أمان شهر ديسمبر خلال الأسابيع المقبلة.

أيضاً استطاعت سامسونج طرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي A32 حيث يتلقى مستخدمي الهاتف النظام الجديد في عدة مناطق مختلف بما في ذلك أمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا.

وبناءً على تقرير موقع Sammobile فإن هاتف الفئة المتوسطة يتلقى تصحيح أمان شهر أكتوبر بجانب التحديث البرمجي الرئيسي. من المفترض أن هاتف جالكسي A32 5G يتلقى التحديثات الأمنية على هيئة دفعات ربع سنوية.

هذا ليس كل شيء، حيث حصل هاتف جالكسي M22 على تحديث أندرويد 13 منذ أيام قليلة. هذا الهاتف هو عبارة عن نموذج معاد تسميته من هاتف جالكسي A22 ويتلقى حالياً نموذج M22 نظام أندرويد الجديد في بعض دول أوروبا.