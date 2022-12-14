إطلاق تحديث iOS 16.2 – إليك كافة المزايا الجديدة

بعد طول انتظار قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.2 رسمياً والذي يأتي بالعديد من الإضافات والمميزات الجديدة التي سوف نستعرضها في هذا المقال.

تطبيق Freeform

تطبيق Freeform هو تطبيق جديد من ابل يتيح للمستخدمين مساحة مثالية لتحويل أفكارك وأفكار فريق العمل معك إلى إبداعات عبر رسم المخططات وتدوين الملاحظات ومشاركة الملفات. إذا دعوت أي شخص إلى التطبيق يمكنه إضافة أفكاره ورؤيتها مباشرة على الشاشة.

دعم الشاشات الخارجية مع خاصية Stage Manager

خاصية منظم الواجهة Stage Manager في الايباد سوف تدعم الشاشات الخارجية حتى ثمانية تطبيقات عوضاً عن أربعة مع تحديث iPadOS 16.2. هذه الخارجية مقتصرة فقط على أجهزة الايباد بمعالج M2 أو M1.

تطبيق جديد للمنزل

ابل قامت بإنشاء بنية جديدة لتطبيق Home من شأنها أن تحقق أداءً أسرع وأكثر اعتمادية في المنازل مع دعم العديد من الملحقات والأجهزة الذكية وخاصةً مع معيار Matter الجديد التي تعمل عليه ابل مع شركات كبرى أخرى مثل أمازون وجوجل، يتطلب ذلك أيضاً تحديث كافة الأجهزة إلى آخر إصدار.

تحسين واجهة التحديثات

عند الذهاب إلى قسم التحديثات في الايفون أو الايباد سوف تجد التحديث الحالي مكتوباً بخط أوضح وأعرض وظاهراً أكثر من السابق.

إصلاح الإبلاغ عن مكالمات الطواريء الخاطئة

إذا كانت هناك مكالمات طواريء خاطئة قد أجريت عبر هاتف الايفون الخاص بك، سوف يمكنك إبلاغ ابل بذلك حتى لا يتكرر ذلك مجدداً. ابل أضافت ذلك لأن هناك عدة مستخدمين اشتكوا من إجراء هواتف الايفون الخاصة بهم مكالمات خاطئة بدون علمهم وذلك تحديداً مع هواتف ايفون 14.

ميزة Apple Music Sing

في البداية وقبل كل شيء سوف يتمتع مشتركو خدمة ابل الموسيقية بميزة Apple Music Sing والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الغناء مع أغانيهم المفضلة حيث ستعرض كلمات الأغاني مع إمكانية التحكم بصوت المؤدي مع الموسيقى.

مزايا حماية جديدة

سوف يوفر تحديث iOS 16.2 عدة مزايا للأمن والحماية أعلنت وعنها ابل مؤخراً مثل تشفير البيانات كاملةً على الآي كلاود، وكذلك حماية حساب ابل وتحصين هواتف الايفون ضد الرسائل الملغمة.

تحسينات في خاصية الشاشة الدائمة

تقوم ابل الآن بتعديل خاصية الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس لجعلها أقرب إلى نسخة الأندرويد التي لا تعرض خلفية مصورة وإنما شاشة سوداء في معظم مساحة الشاشة.

مع تحديث iOS 16.2 سيكون هناك خيارات جديدة في الإعدادات الخاصة بخاصية الشاشة الدائمة والتي تتمثل في إمكانية إخفاء الخلفية وكذلك إمكانية إخفاء الإشعارات ومنعها من الظهور أثناء تفعيل تلك الميزة.

ويدجت جديدة

سيكون هناك ويدجت جديدة يمكن إضافتها إلى شاشة القفل ومنها على سبيل المثال ويدجت تطبيق الأدوية لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء مباشرةً وكذلك الويدجت المتعلق بتتبع النوم وحساب دورات النوم.

حل مشكلة التأثيرات الحركية في الايفون

تحديداً على إصدارات برو من الايفون كانت هناك أخطاء في النظام موجودة منذ فترة طويلة وهي متعلقة بتعليق وتقطع الرسوميات والتأثيرات الحركية عند الخروج من التطبيقات أو التمرير أو التنقل بين تطبيق وآخر.

مالكو هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max كانوا يشكون خلال الآونة الأخيرة من الرسوم المتحركة المتقطعة للنظام ، والتي يمكن ملاحظتها بشكل خاص عند الخروج من الشاشة الرئيسية والتبديل بين التطبيقات والتمرير وما إلى ذلك. هذه المشاكل سيتم حلها مع تحديث iOS 16.2.

5G في الهند

المستخدمون في الهند سوف يتمتعون باتصال 5G لأول مرة مع تحديث iOS 16.2 بالتعاون بين ابل وشركات الهواتف المحمولة المحلية هناك. هواتف الايفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G هي هواتف ايفون 12 فما أحدث.

تنزيل تحديث iOS 16.2

يمكن تنزيل تحديث iOS 16.2 هوائياً على الايفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون. التحديث كبير الحجم نسبياً ويزيد عن 1 جيجابايت.