هذا ما نعرفه عن هاتف سامسونج جالكسي A34 5G حتى الآن!

في مثل هذا الوقت من كل عام تستعد سامسونج للإعلان عن مجموعة كبيرة من هواتفها الاقتصادية ومتوسطة المدى ضمن سلسلة جالكسي A، ومن المؤكد أننا سنبدأ في رؤية الطُرز الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

نتوقع رؤية كل من جالكسي A54 وجالكسي A14 5G وجالكسي A34 5G أيضاً. على مدار الأسابيع الماضية ساعدنا OnLeaks في إلقاء نظرة عميقة على تصميم كل من جالكسي A54 وجالكسي A14 5G.

ولكن اليوم، عاد إلينا نفس المُسرب بمجموعة مختلفة من العروض التي تكشف لنا عن الشكل والتصميم النهائي لهاتف جالكسي A34 5G.

من الواضح أن سامسونج بدأت في التخلص من الكاميرا الرابعة على جميع هواتفها متوسطة المدى والاقتصادية. ولكن في نفس الوقت، هذه الهواتف ستأتي بتصميم مشابه لما رأيناه على هاتف جالكسي S22 ألترا حيث تكون مجموعة الكاميرات بارزة من الجانب الخلفي مباشرةً دون وجود نتوء أو جزيرة مُخصصة لاحتضانها.

بالتأكيد هذا التصميم الجديد يبدو أفضل من الناحية الجمالية. ولكن عند النظر إلى الجانب الأمامي لهاتف جالكسي A34 5G سوف تدرك على الفور أنه هاتف رخيص – أو بمعنى آخر هاتف موجه لمستخدمي الفئة الاقتصادية.

يأتي الهاتف بشاشة مسطحة تمتاز بحواف عريضة وخاصة الحافة السفلية فهي سميكة جداً، وفي الأعلى يمكنكم رؤية شق الكاميرا الأمامية على شكل حرف U وهو الشيء الذي لا يُمكن رؤيته على هواتف سامسونج الأغلى ثمناً.

لحسن الحظ، قررت سامسونج استخدام تصميم “الكاميرا المثقبة” على جميع هواتفها متوسطة المدى، بما في ذلك جالكسي A54 ولكن الجانب الخلفي سيحتوي على جميع الكاميرات الخلفية البارزة بشكل فردي.

وكعادتها، سيأتي الهاتف مُجهز بمجموعة أزراره المادية على الجانب الأيمن، سواء كانت أزرار الصوت أو زر الطاقة الرئيسية. ولكن يبدو أن هاتف جالكسي A34 5G سيشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

أما الحافة السفلية فهي تشتمل على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات مع الأجهزة الخارجية، وشبكة الميكروفون ومكبر الصوت ودرج لشرائح SIM. ستلاحظون أيضاً وجود ميكروفون آخر في الأعلى، بينما تكون الحافة اليسرى خالية من أي أزرار.

المواصفات الفنية المحتملة لهاتف جالكسي A34 5G

للأسف، لم تتردد العديد من الشائعات حول مواصفات هاتف جالكسي A34 5G حتى الآن، ولكن الشيء الأكيد حوله أنه سيدعم اتصال شبكات الجيل الخامس، ولن يحتوي على عدسة لاستشعار العُمق.

ومع ذلك، يُقال أن الهاتف سيمتاز بشاشة Super AMOLED قياس 6.5 بوصة بمعدل تحديث 90Hz. ولكن بالنسبة لبقية مواصفاته الأخرى مثل المعالج أو سعة التخزين أو الذاكرة العشوائية فهي لا تزال لغزاً بالنسبة لنا.