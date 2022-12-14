هل نتمكن من تثبيت التطبيقات على الايفون من خارج الآب ستور ؟

إذا كنت تمتلك جهاز ايفون أو ايباد فلا سبيل أمامك لتحميل التطبيقات والألعاب سوى متجر الآب ستور، فهو المصدر الوحيد لأي تطبيق أو لعبة تريدها ولا يمكن تحميل وتثبيت أي شيء من خارجه.

تحميل التطبيقات والألعاب من خارج متجر الآب ستور الخاص بآبل يُشار إليه أحياناً بالتحميل الجانبي، وهو شيء غير متاح حالياً.

أي تطبيق أو لعبة على الايفون أو الايباد يود نشرها أي مطور لابد أن يتم ذلك عبر متجر الآب ستور ولا شيء آخر بخلاف ذلك.

هناك فائدة لهذا الأمر لصالح المستخدم لأن التطبيقات داخل متجر الآب ستور يتم مراجعتها ومراقبتها بواسطة ابل وسيتم حماية المستخدم من أي تطبيقات خبيثة تسرق بياناته أو أمواله.

متجر الآب ستور من أجل ذلك محكوم بمجموعة قواعد منظمة يراها البعض مفيدة للمستخدم بينما ينتقدها آخرون ويرون فيها احتكاراً غير مبرر من ابل.

قد تستطيع تحميل التطبيقات على الايفون من خارج الآب ستور

ابل قد تسمح للمستخدمين بتحميل التطبيقات والألعاب التي يريدونها من خارج متجر الآب ستور، هذا قد لا يكون تفضلاً من ابل من ابل ولكن خضوعاً لقانون يجري الآن إعداده وقد يدخل حيز التنفيذ قريباً.

القانون يعده الاتحاد الأوروبي تحت مسمى “قانون المتاجر الإلكترونية” وقد يجبر شركات مثل ابل وجوجل على السماح للمطورين بنشر تطبيقاتهم خارج الآب ستور وجوجل بلاي بصورة رسمية.

هذه الأمر قد يضر بمصالح ابل وجوجل، لأن وجود متجر الآب ستور وجوجل بلاي كمنصة حصرية لتحميل التطبيقات والألعاب يسمح لها بتحصيل رسوم إجبارية عن عمليات الشراء والاشتراكات، ونشر التطبيقات والألعاب خارج المتاجر الرسمية قد يحرمها من تلك الرسوم والتي تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

تشير التقارير أن ذلك قد يحدث بحلول عام 2024 حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ ، وقد يكون ذلك جزءً من تحديث iOS 17 القادم.