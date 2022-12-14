قد تأتي هواتف جالكسي S23 بإصدار خاص من معالج SD 8 Gen 2!

بناءً على تغريدة المُسرب الشهير Ice Universe على موقع تويتر، فعلى الأرجح سيتم تجهيز هواتف سلسلة جالكسي S23 بإصدار خاص من معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

يُقال أن هواتف جالكسي S23 ستحصل على إصدار عالي التردد مقارنة بالإصدار القياسي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وسوف تتخلى سامسونج عن شرائحها الداخلية الخاصة Exynos وبشكل نهائي.

هواتف جالكسي S23 قادمة بإصدار خاص من معالج كوالكم الرائد

بعد أشهر طويلة من الشائعات، أكدت شركة كوالكم بشكل رسمي في وقت سابق من الشهر الجاري أن هواتف جالكسي S23 ستعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وعلى مستوى العالم.

ولكن الغريب في الأمر أنه وقت إطلاق المعالج الجديد، ذكرت كوالكم العديد من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية التي سوف تستخدم معالجها الجديد، ولم يكن من بينها شركة سامسونج.

أدى هذا إلى حدوث القليل من الارتباك واعتقد البعض أنه من الممكن أن تستمر سامسونج في الاعتماد على شرائح Exynos لعام آخر.

ولكن يبدو أن الحقيقة مختلفة تماماً إذ أنه من المتوقع أن يتم تشغيل هواتف جالكسي S23 بإصدار مُخصص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 وربما هذا هو السبب الوحيد الذي دفع كوالكم لعدم ذكر سامسونج في قائمة الشركات المُصنعة للهواتف أثناء الكشف عن شريحة المعالجة الجديدة.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذي تم الإعلان عنه مؤخراً يحمل رقم طراز SM8550-AB، ولكن بناءً على تغريدة Universe فإن الإصدار الخاص من المعالج الذي سيتم تجهيز سلسلة جالكسي S23 به يحمل رقم طراز SM8550-AC.

الإصدار الخاص من هذا المعالج سيكون حصري فقط لهواتف سامسونج الرائدة. يحتوي المعالج على نواة عالية الأداء Kryo Prime القائمة على نواة ARM Cortex-X3 والتي لديها القدرة على تسجيل سرعة تردد أعلى مما يتيح لها القدرة على توفير أداء أعلى أثناء حالات الضغط المُكثف.

بالنسبة للإصدار القياسي من معالج Snapdragon 8 Gen 2 فهو يحتوي على نواة واحدة عالية الأداء بتردد سرعته 3.2 جيجاهرتز، بينما سيصل الإصدار الحصري من المعالج بنواة أساسية مُسجلة تردد سرعته 3.36 جيجاهرتز.

الدليل على صحة هذه المعلومات يظهر بوضوح من خلال قوائم هواتف جالكسي S23 التي تم رصدها على مواقع منظمات الشهادات المختلفة خلال الأسابيع الماضية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية تم رصد جميع هواتف جالكسي S23 على قاعدة بيانات GeekBench بما في ذلك الإصدار الأوروبي منها واتضح أن جميعها تعمل بواسطة معالج كوالكم الرائد.

ومع ذلك، لسنا متأكدين حتى الآن مما إذا كان الإصدار الحصري من المعالج سيجلب اختلاف وحيد في سرعة النواة الأساسية أم أنه ستكون هناك اختلافات ملحوظة في سرعة تردد نوى المعالجة الأخرى، بما في ذلك وحدة المعالجة الرسومية.