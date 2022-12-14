كيف تختار  وسيط فوركس و منصة تداول موثوقة؟

يعد سوق الفوركس كياناً مربحاً و كذلك متقلباً، ويشهد تداولًا يومية بسيولات تريليونية عملاقة الذي يجعل منه السوق الأكبر في العالم، وهو مؤشر على سوق قائم على الهامش حيث يمكن للمتداولين الاستمتاع بأرباح عالية من تقلب فوارق العملات. ومع ذلك، فإن الطبيعة المتقلبة للسوق من الممكن أن تجعلك تخسر نتيجة للأختيار الغير المستنير للوسيط والمنصة المناسبة.

أنت تحتاج إلى اختيار منصة التداول المناسبة لمساعدتك في تحقيق أهدافك. في هذا المنشور، سنلقي نظرة على بعض الاعتبارات الرئيسية قبل أن تبدأ تجربة تداولك بسوق العملات:

اولأ ما هي الاعتبارات الرئيسية عند اختيار وسيط؟

من المؤكد أنه لم يتم إنشاء جميع منصات تداول العملات الأجنبية على قدم المساواة ، وهناك العديد من المقاييس الرئيسية التي يجب قياس الوسطاء المحتملين على أساسها.

يعد الأمان أحد أولها (والأكثر أهمية)، بحيث يجب أن تكون قادرأ على الوصول إلى نظام أساسي مشفر يمكنه حماية بياناتك الشخصية ورأس المال المكتسب بشكل فعال يمكنك أيضاً البحث عن وسطاء شركات فوركس موثوقة ومرخصين بالإمارات والأردن من هيئات الترخيص المالي.

كما هناك اعتبار آخر عند أختيار وسيط مهم وهو أخذ في الحسبان تكاليف المعاملات المرتبطة، والتي يمكن تطبيقها كلما دخلت في صفقة أو عند إتمام عمليات الإيداع والسحب. عادة ، يتم تطبيق التكاليف لتغطية صفقة معينة، على الرغم من أن هذه ستختلف بشكل كبير من وسيط إلى آخر.

أيضاً، عند اختيار الوسطاء، فلاتنجذب إلى أرخص الأسعار. بدلاً من ذلك، يجب عليك قياس تكاليف المعاملات مقابل سرعة وموثوقية الوسيط نفسه وهو أمر مهم جداً.

كما ترى ، يؤثر كل عامل من هذه العوامل بشكل كبير على أداء موقع الوساطة، ستحتاج إلى بذل العناية الواجبة قبل اتخاذ قرار مستنير.

ما هي أفضل منصة تداول فوركس بالنسبة لك؟

على الرغم من أننا نوصي دائماً بمقارنة السوق واختيار وسيط يقدم قيمة فيما يتعلق بظروفك الفريدة ، إلا أن هناك عدداً قليلاً من المنصات المختارة التي تتفوق على المنافسة.

خذ MT4 (ميتاتريدر 4)، على سبيل المثال لتداول عملة رقمية أمام الدولار، والذي يمكن الوصول إليها على كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب واستمر في وضع المعايير في سوق الفوركس منذ أن تم تطويرها لأول مرة في عام 2005.

توفر هذه المنصة مزايا هائلة للمتداولين ، من الوصول الفوري لأسعار السوق والسيولة مع السماح في نفس الوقت بتنفيذ أوامر تداول متعددة في أي وقت.

وكذلك تمنح المنصة مستويات أمان قوية ومتزايدة من التشفير، مما يمكّن المتداولين من العمل براحة بال حقيقية. وبالمثل ، تعد هذه المنصة من بين أكثر الأنظمة الأساسية تكلفةً وتنافسية عندما يتعلق الأمر بتكاليف معاملات الفوركس ، بحيث يمكنك تحسين ربحيتك مع مرور الوقت.