مستقبل التطبيقات على الايفون والايباد

يبدو أن مستخدمي أجهزة الايفون والايباد سوف يشهدون تغيراً في طريقة تحميل وتثبيت التطبيقات والألعاب خلال الآونة القادمة بخلاف ما كان عليه العهد طوال السنوات الماضية.

انتهاء احتكار متجر الآب ستور

منذ إطلاق متجر الآب ستور عام 2008 وهو المكان الوحيد الذي يمكنك من خلاله الحصول على تطبيقات الايفون والايباد وليس أي مكان آخر.

على مدار الـ 15 عاماً الماضية لا يستطيع أي مستخدم تحميل أي تطبيق أو لعبة من خارج الآب ستور. حجة ابل أن ذلك بهدف حماية المستخدم وبياناته، لكن على الجانب الآخر هذا سمح لآبل باستقطاع عمولة تصل إلى 30% عن كل عمليات الاشتراك والشراء من الألعاب والتطبيقات على المتجر.

بسبب هذا الأمر، واجهت ابل انتقادات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة. هذه الانتقادات تحولت إلى معارك قضائية مع شركات تطوير البرمجيات الكبرى مثل Epic Games صاحبة لعبة Fortnite وشركة سبوتيفاي ومتجر السيديا وغيرها.

هذه النزاعات القضائية تتمحور حول اتهام ابل بالممارسات الاحتكارية وإجبار المطورين على نشر تطبيقاتهم حصراً على متجر الآب ستور لاستقطاع عمولة خاصة.

تحرك من الاتحاد الأوروبي

على هامش تلك النزاعات القضائية، يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً طرح ما يُعرف بقانون “المتاجر الرقمية” والذي عند دخوله حيز التنفيذ سوف يجبر ابل على السماح للمطورين بنشر تطبيقاتهم خارج متجر الآب ستور.



متجر سيديا بدون جيلبريك!

إذا خضعت ابل لهذا القانون، فهذا سوف يعني العديد من الأمور التي سوف تغير من خارطة مستقبل التطبيقات والألعاب على الايفون والايباد.



من أهم ملامح التغيير التي قد تحدث هو أنه يمكن تحميل التطبيقات من خارج الآب ستور لذا قد تتواجد متاجر أخرى بشكل رسمي على الايفون والايباد مثل متجر السيديا أو متجر جالكسي الخاص بسامسونج أو متجر أمازون او متجر هواوي، ربما تجد كذلك متجر جوجل بلاي الخاص بالأندرويد يوفر تطبيقات لأجهزة ابل.

ربما كذلك نرى متجر سيديا بشكل رسمي والذي يوفر أدوات من مطورين مستقلين دون الحاجة إلى عمل جيلبريك وفك حماية الايفون والايباد، قد تتمكن أيضاً من تحميل التطبيقات مباشرة من المواقع الرسمية للمطورين.

على ذكر الجيلبريك، فقد صرح مطوروه أنهم اكتشفوا ثغرة في نظام تشغيل iOS 16 و iOS 15 تسمح بتثبيت جيلبريك عليها، قد لا تحتاج إلى جيلبريك إن تم السماح بتثبيت التطبيقات من خارج متجر الآب ستور مستقبلاً.

المزيد من الحرية

بحسب رأي الكثير من الخبراء فإن هذا التغير من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الحرية للمطورين في تشر تطبيقاتهم في المكان الذي يفضلون دون الالتزام بقواعد وقيود ابل.

أما حرمان ابل من عمولتها المقدرة بـ 30% فسوف تصب في صالح المطورين والمستخدمين على حد سواء، إما بعوائد أكبر للمطورين أو تخفيضات أكبر للمستخدمين.