شاومي تُعلن عن سماعة Xiaomi Buds 4 بتقنيات مذهلة وسعر مُخفض

بعد أن أعلنت شاومي عن الإصدار الجديد من واجهة MIUI 14 المُخصصة من الشركة وشرحت أبرز وأهم الميزات الجديدة التي جاءت بها وقدمت هواتف شاومي 13 الثورية. أعلنت الشركة الصينية عن سماعة الأذن اللاسلكية Xiaomi Buds 4 وهي أحدث سماعة للشركة تأتي بعد طراز Buds 4 Pro الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس الماضي.

تمتاز سماعة Xiaomi Buds 4 بمحركات جرافين مغناطيسية مزدوجة مُخصصة من شركة شاومي مع دعم لمعادل الايكولايزر EQ الديناميكي التكيفي من أجل تقديم جودة صوت عالية وأداء متسق.

السماعة الجديدة مُزودة بتقنية اتصال بلوتوث 5.3 وتقنية LHDC 5.0 الجديدة وتم دعمها بصوت Hi-Res Audio من أجل تقديم صوت عالي الجودة وتقليل نسبة التشويش بأكبر قدر ممكن.

تمتاز علبة السماعة بتصميم “كبسولة الفضاء” الشهير والذي يساهم بشكل كبير في سهولة الاحتفاظ بزوج السماعات في أماكنها الصحيحة أثناء عملية التخزين.

تعهدت الشركة خلال الإعلان بأن سماعة Xiaomi Buds 4 ستقدم للمستخدم تجربة صوتية مذهلة وراحة كاملة أثناء الارتداء على مدار ساعات طويلة خلال اليوم.

علاوة على ذلك، تأتي السماعة مُزودة بتقنية عزل الضوضاء النشط التكيفي من أجل ضبط خاصية إلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي على مستويات مختلفة بناءً على مقدار الضوضاء المحيطة.

أيضاً تم تجهيز السماعة بخاصية “الصوت المكاني المستقل” أو المعروف باسم “Spatial Audio” الذي يوفر خواص التتبع الديناميكي لوضعية الرأس لتوفير صوت مسرحي أثناء مشاهدة الأفلام السينمائية ,لتعزيز التجربة الصوتية المحيطية بالمستخدم.

سعر ومواصفات سماعة Xiaomi Buds 4 بالتفصيل

اتصال بلوتوث 5.3.

الترميز المدعوم يشتمل على LHDC 5.0 و AAC و SBC لمعدل أخذ العينات الذي يصل إلى 192 كيلو هرتز.

محركات جرافين ديناميكية مغناطيسية مزدوجة ودعم صوت Hi-Res Audio والصوت المكاني Spatial Audio.

تصميم السماعة بزاوية 60 درجة لتشغيل نصف الأذن من أجل توفير عامل الراحة أثناء الارتداء لفترات زمنية طويلة.

إلغاء الضوضاء النشط التكيفي.

3 ميكروفونات + تقنية AI لتقليل الضوضاء في المكالمات الهاتفية والتعامل مع ضوضاء الرياح بسرعة 32.4 كيلو متر في الساعة.

معادل إيكولايزر ديناميكي تكيفي.

اتصال ذكي ثنائي.

معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار بالنسبة للسماعة ومعيار IPX4 من أجل علبة السماعة.

الوزن والأبعاد: 18.62×30.68×19.70 مم وتزن السماعة 4.4 جرام.

تبلغ سعة بطارية السماعة 35 مللي أمبير والتي تضمن 6 ساعات من التشغيل المتواصل أثناء تعطيل إلغاء الضوضاء النشط، وتصل السعة إلى 480 مللي أمبير بالاعتماد على شحن علبة السماعة لتوفير ما يصل إلى 30 ساعة من التشغيل أثناء تعطيل إلغاء الضوضاء النشط أو يصل إلى 20 ساعة أثناء تفعيل إلغاء الضوضاء النشط. صرحت شاومي أنه من خلال شحن البطارية لمدة 10 دقائق فقط تضمن للمستخدم القدرة على تشغيل السماعة لمدة ساعتان ونصف الساعة.

تتوفر سماعة Xiaomi Buds 4 باللون الأخضر والأسود والأبيض بسعر 699 يوان صيني أي ما يعادل 100$ دولار أمريكي.