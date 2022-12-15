واتس اب يختبر ميزة عرض الرسائل لمرة واحد فقط ثم الحذف!

نشر منتدى WABetaInfo تقرير جديد يشير إلى أن تطبيق واتس اب يختبر خاصية “View-Once” والتي تعني باللغة العربية ” عرض الرسائل لمرة واحدة“.

الميزة لا تزال قيد الاختبار في الوقت الراهن ومن المفترض أن تتيح هذه الميزة لجميع المستخدمين القدرة على منح الطرف الآخر (المتلقي) فرصة الاطلاع على الرسائل لمرة واحدة فقط ثم سيتم حذفها بشكل تلقائي.

بما أن الخصوصية أصبحت الشغل الشاغل على جميع الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت، فمن الممكن أن تلعب هذه الميزة دور أساسي في تعزيز أمن وخصوصية المستخدمين على تطبيق واتس اب.

يُقال أن الميزة الجديدة لا تزال في المرحلة التجريبية، وبمجرد أن يتمكن مطورو التطبيق من إنهاء العمل عليها، فسوف تشق طريقها إلى عامة المستخدمين في غضون أسابيع قليلة من الآن.

ميزة العرض لمرة واحدة فقط ليست جديدة على تطبيق واتس اب

في الواقع، ميزة العرض لمرة واحدة فقط ليست جديدة تماماً على تطبيق واتس اب، حيث تم إطلاق هذه الميزة ولكن من أجل الصور فقط، وذلك كان في الربع الثاني من عام 2021. هذه الميزة – وكما تعلمون جميعاً – فإنها تتيح لكم القدرة على السماح للمستلم/ المتلقي بإمكانية مشاهدة الصورة لمرة واحدة فقط ثم يتم حذفها تلقائياً.

أما بالنسبة لميزة العرض لمرة واحدة فقط من أجل الرسائل، فمن المتوقع أن تكون شبيهة تماماً بما تفعله نفس الميزة مع الصور. سيتمكن الطرف الآخر من قراءة الرسالة والاطلاع عليها لمرة واحد فقط، وبعد ذلك ستصبح الرسالة غير متاحة وسيتعذر الوصول إليها.

هذه الميزة شبيهة إلى حد كبير بميزة “الرسائل ذاتية الاختفاء” التي تتيح للمستخدم بالقدرة على حذف رسائله لدى الطرف الآخر بعد فترة زمنية محددة من استلامه لها.

لذا، من المتوقع أن تندرج ميزة “عرض الرسائل لمرة واحدة” إلى نفس الفئة التابعة لخاصية الرسائل ذاتية الاختفاء. وعلى الأرجح سوف تتيح الميزة الجديدة لجميع المستخدمين المزيد من التحكم في جوانب الخصوصية الخاصة بهم على التطبيق.

من المتوقع أن يتم إطلاق الميزة الجديدة للجمهور في غضون أسابيع قليلة، ولكن للأسف ليس لدينا معلومات مؤكدة حول موعد وصولها النهائي للجمهور.