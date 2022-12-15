تابلت سامسونج جالكسي تاب S6 لايت يتلقى تحديث أندرويد 13

تسعى سامسونج من أجل تحديث جميع أجهزة جالكسي الخاصة بها المؤهلة بنظام أندرويد 13 قبل نهاية عام 2022 الجاري، وهي بالفعل قريبة جداً من تحقيق غايتها.

طرحت الشركة الكورية مؤخراً تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد 13 من أجل تابلت جالكسي تاب S6 لايت ولكن التحديث يستهدف نموذج عام 2022 الجديد. ومع ذلك من المتوقع أن يصل التحديث إلى نموذج 2020 خلال وقت قريب.

شق التحديث طريقه إلى مستخدمي تابلت جالكسي تاب S6 لايت في بعض دول أوروبا، وتحديداً في فرنسا. ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع المستخدمين على مستوى العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن النموذج الذي يتلقط التحديث الآن هو إصدار LTE فقط، مما يعني أن أصحاب إصدار الواي فاي سوف ينتظرون مزيداً من الوقت قبل أن يشق التحديث طريقه إليهم.

يجلب تحديث أندرويد 13 معه التصحيح الأمني لشهر نوفمبر والذي يحتوي على العديد من الإصلاحات لجميع الثغرات الأمنية وأكثر من 60 نقطة ضعف تم اكتشافها.

في أخبار ذات صلة، فلقد أصدرت سامسونج التصحيح الأمني لشهر ديسمبر منذ أيام قليلة والذي يجلب معه إصلاحات لأكثر من 80 ثغرة أمنية. ولكن تحديث أمان شهر ديسمبر لم يصل إلى عدد كبير من الأجهزة حتى الآن.

ولكن بالعودة إلى جهاز جالكسي تاب S6 لايت، فمن المتوقع أن تجلب واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13 العديد من التغييرات الرائعة والميزات الجديدة المثيرة للاهتمام للمستخدمين.

بادئ ذي بدء، ولت سامسونج اهتمام كبير من أجل تحديث واجهة المستخدم بواسطة مجموعة جديدة من الأيقونات المُعاد تصميمها وتوفير رسوم متحركة أكثر سلاسة للنظام والعديد من خيارات التخصيص التم تم تحسينها خصيصاً لأجهزة جالكسي. هذا وبالإضافة إلى تحسين خواص إمكانية الوصول وتسهيلها وتعزيز خصوصية وأمان الأجهزة.

فإذا كنت تمتلك إصدار SM-P610 أو SM-P615 من جهاز جالكسي تاب S6 لايت لعام 2020 فمن المتوقع أن تحصل قريباً على تحديث أندرويد 13.

ومع ذلك يجب أن تكون على علم بأن هذا هو آخر تحديث برمجي رئيسي سوف تحصل عليه. بمعنى أنك لن تتلقى أي إصدار جديد من أنظمة أندرويد الجديدة في السنوات المقبلة.

وصل تابلت جالكسي تاب S6 لايت في عام 2020 بنظام أندرويد 10 وتم ترقيته إلى أندرويد 11 ثم أندرويد 12 ثم أصبحنا على أبواب أندرويد 13 وبعد ذلك سوف تسقط سامسونج الدعم البرمجي لأنظمة أندرويد عن هذا الحاسوب، بمعنى آخر هو لن يحصل على أندرويد 14.

ولكن إذا كنت تمتلك نموذج عام 2022 الذي تم إطلاقه بنظام أندرويد 12، فهذا النموذج مؤهل للحصول على تحديثات أندرويد القادمة حتى عام 2016.