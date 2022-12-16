ملخص مؤتمر أوبو – الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف Find N2 القابلة للطي

استمراراً لمؤتمر INNO DAY 2022 قررت شركة أوبو الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي تحت شعار Find N2. يتألف الجيل الجديد من هاتفين فقط: الهاتف الأول هو Find N2 والهاتف الثاني هو Find N2 Flip وهو أول هاتف صدفي قابل للطي للشركة الصينية.

أولاً: هاتف Oppo Find N2

من خلال هذا التقرير سوف نتعرف سوياً على أبرز وأهم مميزات ومواصفات كلا الهاتفين بالتفصيل وسنبدأ مع هاتف Oppo Find N2.

الشاشة

يمتاز هاتف Oppo Find N2 بشاشة داخلية قياس 7.1 إنش وهو نفس حجم الشاشة الداخلية على هاتف Find N السابق. شاشة الهاتف الداخلية عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ولكن ازدادت ذروع السطوع على الشاشة لكي تصل إلى 1550 شمعة.

أما الشاشة الخارجية فهي بحجم 5.54 إنش مع ذروة سطوع تبلغ 1350 شمعة، تماماً مثل الشاشة الخارجية على هاتف الجيل السابق. ولكن هذه المرة، تمتاز الشاشة الخارجية بمعدل تحديث 120Hz بدلاً من 60Hz وهي ترقية ممتازة جداً. تدعم شاشة الهاتف قلم Oppo Pen الرقمي الذي يوفر 4096 مستوى من حساسية الضغط.

الوزن ونوع ومتانة المفصلة

يبلغ وزن النموذج الجلدي 233 جرام، بينما يبلغ وزن النموذج الزجاجي 237 جرام. هذا الوزن يمثل ترقية حقيقية مقارنة بوزن هاتف Oppo Find N السابق الذي يبلغ وزنه 275 جرام.

أثناء فتح الهاتف يبلغ سُمك الهاتف 14.6 ملم، بينما يبلغ سمكه عندما يكون مطوياً 7.4 ملم، وبالتالي فهو أنحف من هاتف الجيل السابق بفارق 8.5% تقريباً.

هذه الترقية الهائلة في سُمك ووزن الهاتف يرجع الفضل فيها إلى نوع المفصلة الجديدة والتحسينات التي طرأت عليها. صرحت الشركة أن مفصلة الهاتف مصنوعة من ألياف الكربون عالية الجودة وسبائك التيتانيوم المتينة وهو ما ساعد على تخفيف وزن الهاتف دون التأثير سلباً على عوامل متانته.

وبفضل الابتكارات الهندسية التي طرأت على مفصلة الهاتف، تمكنت أوبو من تقليل المكونات الصناعية على المفصلة ليصبح عددها 100 مكون فقط بدلاً من 138 مكون كما كان على هاتف Find N الأول. هذه هي الركيزة الأساسية في تقليل وزن الهاتف ما يصل على 42 جرام مقارنة بوزن هاتف الجيل السابق.

تسمح المفصلة الجديدة لهاتف Find N2 بالقدرة على الوقوف بحرية عند فتحة بأي وضعية داخل نطاق محدود الزوايا من 45 وحتى 125 درجة.

تم اعتماد الهاتف من قبل منظمة TUV لكونه يدعم 400.000 مرة من عمليات الطي بفضل المفصلة الجديدة. وقد تم تقليل التجاعيد التي تظهر على الشاشة الداخلية بنسبة 67% مقارنة بنسبة ظهورها على هاتف الجيل الأول.

الكاميرا والبطارية

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي تعتمد على مستشعر Sony IMX890 وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل معتمدة على مستشعر Sony IMX581 والكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل يدعم إمكانية 2X RGBW، وفي الجانب الأمامي توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

تماماً مثل هاتف الجيل الأول، يحتوي Oppo Find N2 على شريحة MariSilicon X NPU لتحسين الصور، بالإضافة إلى ضبط ومعايرة ألوان العدسات بواسطة شركة Hasselblad السويدية.

ربما الجانب السلبي الوحيد في الهاتف هو نوع المعالج حيث لا يزال الهاتف يعتمد على معالج Snapdragon 8+ Gen 2 بدلاً من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي اُعلن عنه مؤخراً.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ضخمة بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4520 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.

يُمكن شحن هاتف Find N2 من 0 وحتى 100% خلال 42 دقيقة فقط – حسب تصريح شركة أوبو. لسبب غير معلوم، قررت أوبو التخلص من ميزة الشحن اللاسلكي، مما يعني أنه لا يمكن شحن الهاتف لاسلكياً.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Find N2 بالتفصيل

الشاشة الرئيسية: قياس 7.1 إنش بدقة WUSXGA أبعادها 1790×1920 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث تكيفي من 1 هرتز وحتى 120 هرتز وتدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240 هرتز ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1550 شمعة وبنسبة 100% من تدرجات ألوان DCI-P3 وبنسبة 100% من تدرجات ألوان sRGB ومحمية بواسطة UTG Glass.

قياس 7.1 إنش بدقة WUSXGA أبعادها 1790×1920 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث تكيفي من 1 هرتز وحتى 120 هرتز وتدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240 هرتز ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1550 شمعة وبنسبة 100% من تدرجات ألوان DCI-P3 وبنسبة 100% من تدرجات ألوان sRGB ومحمية بواسطة UTG Glass. الشاشة الخارجية: قياس 5.54 إنش بدقة +FHD أبعادها 2120×1080 بكسل وهي لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1350 شمعة وبنسبة 100% من تدرجات ألوان DCI-P3 وبنسبة 100% من معايير ألوان sRGB محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus

قياس 5.54 إنش بدقة +FHD أبعادها 2120×1080 بكسل وهي لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1350 شمعة وبنسبة 100% من تدرجات ألوان DCI-P3 وبنسبة 100% من معايير ألوان sRGB محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus المعالج: Snapdragon 8+ Gen 1 SoC بتردد أساسي سرعته 3.2 جيجاهرتز

Snapdragon 8+ Gen 1 SoC بتردد أساسي سرعته 3.2 جيجاهرتز الذاكرة العشوائية والتخزين: 12/256 جيجابايت أو 16/512 جيجابايت

12/256 جيجابايت أو 16/512 جيجابايت نظام التشغيل: واجهة ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13

واجهة ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بواسطة نظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع Sony IMX581 بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 115 درجة + مستشعر تيليفوتو Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تقريب 2x + وحدة إضاءة Flash LED + مضبوطة بواسطة Hasselblad + وشريحة MariSilicon X NPU + القدرة على التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بواسطة نظام التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع Sony IMX581 بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 115 درجة + مستشعر تيليفوتو Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل بمعدل تقريب 2x + وحدة إضاءة Flash LED + مضبوطة بواسطة Hasselblad + وشريحة MariSilicon X NPU + القدرة على التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5

5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5 الصوت: منفذ USB-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos

منفذ USB-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos الوزن والأبعاد: 132.2×72.6×140.5 عندما يكون الهاتف مفتوح أو 132.2×72.6×7.4 مم عندما يكون الهاتف مطوياً ويزن الهاتف 237 جرام أو 233 جرام للنموذج الزجاجي والجلدي على التوالي

132.2×72.6×140.5 عندما يكون الهاتف مفتوح أو 132.2×72.6×7.4 مم عندما يكون الهاتف مطوياً ويزن الهاتف 237 جرام أو 233 جرام للنموذج الزجاجي والجلدي على التوالي البطارية: بسعة 4520 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات ويُمكن شحنها بالكامل خلال 42 دقيقة

بسعة 4520 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات ويُمكن شحنها بالكامل خلال 42 دقيقة السعر والتوفر: يتوفر الهاتف باللون الأبيض السحابي والأخضر والأسود بسعر 7999 يوان صيني أي ما يعادل 1146$ دولار أمريكي لطراز 12 + 256 جيجابايت، بينما يصل سعر طراز 16 + 512 جيجابايت إلى 8999 يوان صيني أي ما يعادل 1290$ دولار أمريكي

ثانياً: هاتف Oppo Find N2 Flip

بعد أن قدمت أوبو هاتف الجيل الثاني القابل للطي استعرضت الشركة أول هاتف صدفي قابل للطي وهو Find N2 Flip ومن المحتمل أن يشكل منافسة محتدمة مع هاتف جالكسي زد فليب 4 وخاصة في السوق الصينية. لنتعرف معاً على مواصفات هاتف Find N2 Flip.

الشاشة

يمتاز الهاتف بلوحة عرض E6 AMOLED من شركة سامسونج بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويصل معدل السطوع في ذروته على الشاشة إلى 1600 شمعة. في حين أن هناك شاشة خارجية إضافية على ظهر الهاتف قياس 3.26 إنش بمعدل تحديث 60 هرتز وهي من أجل التحقق من الإخطارات والإشعارات الواردة.

تدعم الشاشة الخارجية العديد من أوضاع التشغيل بما في ذلك التحقق من الإشعارات ومعاينة صور الكاميرا ورمز الاستجابة السريعة QR Code والتقويم والطقس والمؤقت والعديد من التطبيقات.

يزن الهاتف 191 جرام فقط ويبلغ حجم الشاشة الرئيسية 6.9 إنش وسُمكه 7.45 ملم عندما يكون مفتوحاً أو 16.02 عندما يكون مطوياً.

صرحت أوبو أنها تمكنت من استخدام جيل جديد من نوعية المفصلات الأكثر مرونة التي تظهر على شكل قطرة وقد تم اعتماد الهاتف من قِبل وكالة TUV بقدرته على تسجيل 400.000 مرة من عمليات الطي.

الكاميرا والبطارية

استخدمت أوبو مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ككاميرا رئيسية على هاتف Find N2 Flip مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفي الجانب الأمامي كاميرا بدقة 32 ميجابكسل من خلال مستشعر Sony IMX709.

يعمل الهاتف بواسطة معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000+ مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1. ويستهد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات.

سعر ومواصفات هاتف Oppo Find N2 Flip بالتفصيل