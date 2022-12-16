أهم المزايا في تحديث iOS 16.3 التجريبي

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.3 التجريبي وهو التحديث الفرعي الجديد الذي تعمل عليه ابل حالياً وقد تطلقه في وقت ما مستقبلاً.

ما أهم المزايا المنتظرة في تحديث iOS 16.2 ؟

بخلاف تحديث iOS 16.2 الذي كان مليئاً بالتحسينات والتغييرات والمزايا الجديدة، سيأتي تحديث iOS 16.3 بعدد أقل من المزايا والتغييرات فيما يبدو.

معظم المزايا الجديدة التي قدمتها ابل بالفعل مع تحديث iOS 16 أضافتها مع الإطلاق الرسمي للتحديث او التحديثات الفرعية اللاحقة.

بشكل مبدئي وكما رأينا من النسخة التجريبية الأولى iOS 16.3 Beta 1 فإن التحديث الجديد سيرتكز بشكل أساسي على تحسين تجربة الأداء وإصلاح أي مشاكل إن تم رصدها حتى تاريخ إطلاقه ولا يمنع ذلك من إضافة بعض المزايا البسيطة.

ميزة دعم مفاتيح الأمان

ابل تتيح ميزة التحقق على خطوتين والتي تشمل إدخال كلمة السر لحساب ابل ثم كود تحقق آخر بعدها عند الدخول إلى جهاز جديد.

في خطوة أخرى سوف تضيف ابل دعم مفاتيح الأمان وهي مفاتيح حقيقية يمكن للمستخدمين امتلاكها للتحقق من هوية صاحب الحساب وتعمل من خلال الاتصال اللاسلكي وخاصةً تقنية الاتصال قريب المدى NFC.

هناك العديد من مفاتيح الأمان المتوفرة في الأسواق والتي يمكن شرائها واستعمالها من أجل حماية حساب ابل والبيانات المخزنة على الآي كلاود، الأمر يشبه تماماً المفتاح الحقيقي ولكن للبيانات الرقمية.

كانت تلك هي الميزة التي تم رصدها بشكل واضح خلال الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 16.3، هناك إضافات أخرى جديدة مثل سهولة نقل وبث الملفات الصوتية بين الايفون وسماعات HomePod والعكس دون أن تفصح ابل عن مزيد من التفاصيل.

موعد الإطلاق الرسمي

بحسب التسريبات الصحفية، فإن موعد إطلاق تحديث iOS 16.3 سيكون خلال شهر فبراير أو مارس من عام 2023 وسيكون التحديث الفرعي الأخير للنظام.