الجانب الداكن في الشوكولاتة الداكنة!

إنجلترا – زعم تقرير أن ألواح الشوكولاتة الداكنة تحتوي على معادن سامة مرتبطة بها مجموعة من المشكلات الصحية.

فقد كشفت الاختبارات التي أجريت على 28 لوحا من العلامات التجارية الشهيرة، أنها كانت إيجابية بالنسبة للرصاص والكادميوم.

وتم ربط المعادن الثقيلة بمشاكل الرئة ومشاكل الذاكرة والسرطان وحتى الموت المبكر. لكن الخبراء يقولون إنه سيتعين عليك تناول أكثر من لوح شوكولاتة بالكامل يوميا لملاحظة أي تأثير. والكادميوم عنصر طبيعي موجود في التربة تمتصه جذور النبات أحيانا وينتهي به الأمر في حبوب الكاكاو. ويلوث الرصاص الحبوب على الرغم من البيئة، ربما عندما تهب الرياح في المناطق المحيطة فتجف الحبوب في العراء.

ومن المعروف أن الرصاص يشكل خطرا على البشر، حيث يتسبب في فقدان الذاكرة وألم في البطن وتدهور الحالة المزاجية لدى البالغين بعد التعرض لمفعوله فترة طويلة.

وبالنسبة للأطفال، يمكن أن يتسبب هذا المعدن الثقيل بتركيزات عالية في إتلاف أدمغتهم وجهازهم العصبي المركزي ما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والسلوك.

ومن ناحية أخرى، تم ربط حتى مستويات منخفضة من التعرض للكادميوم بسرطان الكلى وهشاشة العظام.

ولا يوجد حد وطني للرصاص والكادميوم في ألواح الشوكولاتة تحدده إدارة الغذاء والدواء (FDA).

وقد تم إجراء اختبار من قبل هيئة مراقبة تقارير المستهلك على أونصة واحدة من 28 قطعة شوكولاتة داكنة مختلفة.

ولتحديد ما إذا كانت المنتجات تحتوي على مستويات خطيرة، قامت هذه المنظمة غير الربحية بقياس محتواها وفقا للمعايير التي وضعها مكتب كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية (OEHHA).

وتنص المعايير – التي تم وضعها للتعرض العام وليس سلامة الغذاء – على ضرورة عدم تعريض الناس لأكثر من 0.5 ميكروغرام (ميكروغرام) من الرصاص و4.1 ميكروغرام من الكادميوم يوميا.

لكن 23 من الألواح التي تم اختبارها (82%) تحتوي على مستويات من الرصاص تصل إلى مرتين ونصف المرة أعلى من ذلك ومستويات الكادميوم أعلى بثلاث مرات.

وتحوي 5 ألواح من الرصاص والكادميوم أكثر من الحدود الموصى بها. وتحتوي عشرة ألواح أخرى على رصاص أكثر مما هو موصى به، وثمانية ألواح تحتوي على كمية من الكادميوم أكثر مما تسمح به مستويات كاليفورنيا.

ويمكن للغبار الصناعي – غالبا من انبعاثات السيارات ومحطات الطاقة – التسلل إلى مخزون حبوب الكاكاو أثناء عملية التجفيف.

وثم يتم خلط الرصاص في منتجات مثل ألواح الشوكولاتة الداكنة عند تصنيعها.

وحذر الخبراء من أن التعرض المتكرر لهذه المعادن السامة يشكل خطرا على صحة الناس.

المصدر: ديلي ميل

