ابل تستعد لإطلاق أكبر ماك بوك اير حتى الآن!

حالياً توفر ابل جهاز ماك بوك اير MacBook Air بشاشة 13.6 إنش. إذا كان هذا الحجم لا يناسبك، ربما يسعدك أن تعلم أن ابل حالياً تحضر للإعلان عن جهاز ماك بوك بشاشة 15.5 إنش وسوف يتم الإعلان عنه وإطلاقه قريباً.

ماك بوك اير بشاشة 15 إنش

خلافاً للأحجام الأصغر من جهاز ماك بوك اير MacBook Air العاملة بمعالج M1 أو M2 سوف نرى إصداراً أكبر لأزل مرة بشاشة 15.5 إنش وفقاً لما ذكره روس يونج، المحلل المختص بسلاسل توريد الشاشات.

هذا سيكون أكبر جهاز ماك بوك اير MacBook Air تقدمه ابل للجمهور حتى الآن، إذ كان المعتاد أن تلك السلسلة تكون أصغر حجماً من سلسلة ماك بوك برو.

ماك برو اير الأكبر القادم مستقبلاً سيحمل نفس تصميم و مواصفات ماك بوك اير 2022 بمعالج M2 والذي تم الإعلان عنه وإطلاقه قبل أشهر.

يعني ذلك أن جهاز ماك بوك اير MacBook Air القادم سيأتي أيضاً بمعالج M2 مع التصميم الخارجي المسطح وحواف الشاشة الأنحف، لوحة اللمس الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك قد يأتي الجهاز مع منفذ شحن ماجسيف ونظام صوتي أفضل مع سماعات أحدث فضلاً عن كاميرا أمامية محسنة بدقة تصل إلى 1080 بكسل ربما مثل تلك التي رأيناها في أجهزة ماك بوك برو الأحدث.

لا يُعرف إن كانت ابل سوف تضيف نسخاً بمعالج M2 Pro لجهاز ماك بوك اير المنتظر أم سوف تظل معالجات Pro/Max حصرية فقط لأجهزة ماك بوك برو مثل الشاشة من نوع Mini LED بتقنية ProMotion.

موعد الإطلاق المتوقع

يتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن جهاز ماك بوك اير بشاشة 15 إنش بحلول شهر مارس المقبل، وقد يكون ذلك أيضاً بالتوازي مع الإعلان عن أجهزة ماك بوك برو جديدة.