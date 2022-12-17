سامسونج تُسجل علامة تجارية جديدة باسم XISO-CELL لمستشعرات الكاميرا!

لسبب ما قررت سامسونج تغيير مُسمى مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية الخاصة بها حيث تقدمت الشركة بطلب للحصول على علامة تجارية جديدة باسم XISO-CELL بدلاً من العلامة التجارية الحالية المعروفة باسم ISOCELL.

مستشعرات كاميرا سامسونج أصبح اسمها XISO-CELL

تقدمت سامسونج الأسبوع الماضي لمنظمة حقوق الملكية الفكرية الكورية من أجل تسجيل علامة تجارية جديدة تحمل اسم XISO-CELL والتي تم رصدها بواسطة موقع Galaxy Clup والذي يذكر أن الطلب لا يزال قيد المراجعة في الوقت الحالي.

من الواضح أن مستندات الطلب لا تحتوي على أي معلومات هامة يمكننا ذكرها سوى أن العلامة التجارية الجديدة لمستشعرات الكاميرا ستكون متواجدة في عدد كبير من المنتجات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلافز الذكية وأقفال الأبواب الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي VR وأجهزة عرض الفيديو وغير ذلك.

بالرغم من أن المستندات التي تم رصدها لا تؤكد على ماهية العلامة التجارية الجديدة، ولكن جميع المصادر تدّعي أنها متعلقة بمستشعرات الكاميرا.

استخدمت سامسونج علامة ISOCELL التجارية في مستشعرات الكاميرا الخاصة بها لسنوات طويلة وتم إطلاق أول مستشعر كاميرا ISOCELL مع هاتف جالكسي S5 في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تعتمد سامسونج على نفس المسمى التجاري.

طرحت سامسونج نماذج مختلفة تحمل اسم ISOCELL Plus و ISOCELL 2.0 ولكنها لم تقرر تغيير الاسم الأصلي. ولكن الآن، بعد مرور 9 أعوام تقريباً، قرر عملاق التكنولوجيا الكوري إعادة تسمية المستشعرات وربما السبب في ذلك يعني أنها تمكنت من تطوير تقنيات جديدة بنواة المستشعر.

وربما حرف “X” في بداية اسم المستشعر دليل على التقنية الجديدة التي من الممكن أن نسمع عنها المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

بعض الشائعات تشير إلى أن سامسونج تخطط لاستخدام تقنيات تصوير جديدة بفضل مستشعرات الكاميرا الجديدة مع هواتف سلسلة جالكسي S23 المُقرر الكشف عنها في مطلع العام القادم.

من المحتمل أن تكون مستشعرات الكاميرا التالية لسامسونج قادرة على دعم الحركة الفعلية بدلاً من الاعتماد على التحريك اليدوي لضبط التصوير. هذه الميزة هي إحدى أهم أشكال تقنية التثبيت البصري OIS وهي متاحة بالفعل على هواتف الايفون.

في الوقت الحالي تعتمد هواتف سامسونج جالكسي على تقنية OIS التقليدية التي بدورها يتم تحريك العدسة بدلاً من المستشعر نفسه، ولكن من الممكن أن يتبدل الحال مع هواتف جالكسي S23 ويصبح مستشعر الكاميرا نفسه قادر على الحركة الفعلية لتفادي الاهتزازات الجانبية.