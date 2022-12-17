بسرعة شحن 240 وات – ريلمي تستعد للكشف عن سلسلة Realme GT Neo 5!

بعد إعلانها عن هاتف Realme GT Neo 3 في وقت سابق من عام 2022 الجاري، تستعد الشركة الأم الداعمة لعلامة ريلمي التجارية “أوبو” من أجل الكشف عن خليفته التالي. ولكن من الواضح أن الشركة قررت توسيع خط الإنتاج لكي تصبح سلسلة تضم ثلاث هواتف.

يُقال أن السلسلة التالية ستتألف من Realme GT Neo 5 و Realme GT New 5 Pro و Realme GT Neo 5T ولكننا لسنا متأكدين من صحة هذا الخبر حتى الآن.

الشيء الغريب أن الشركة الصينية اتخذت قرارها النهائي بالتخلص من رقم “4” وقفزت مباشرةً إلى رقم “5” وهي في الواقع عادة صينية شهيرة إذ يُقال أن الصينيون لا يتفاءلون بهذا الرقم.

على كل حال، قبل أن تُعلن ريلمي عن هذه السلسلة، تم تسريب مواصفات هاتفين منهما على الإنترنت وسوف نشارككم بهذه التفاصيل من خلال هذا التقرير.

بناءً على تسريب Digital Chat Station فإن هاتفين من السلسلة سيحتويان على سعات شحن مختلفة. الهاتف الأول سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وسيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات، بينما سيحتوي الهاتف الآخر على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة وسوف يدعم سرعة شحن ثورية تبلغ 240 وات.

أيضاً يُقال أن هواتف السلسلة – أو إحدى طُرز السلسلة على الأقل – ستأتي بمستشعر كاميرا Sony IMX890 والذي يدعم تقنية التثبيت البصري OIS وسوف يقدم هذا المستشعر نتائج أفضل مقارنة بنتائج هاتف Realme GT Neo 3.

بالتأكيد لن يكون هذا هو مستشعر الكاميرا الوحيد على ظهر الهاتف وإنما سيكون إعداد ثلاثي الكاميرا. أما من ناحية صور السيلفي فإما أن يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل أو من الممكن أن تكتفي ريلمي بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل على الأقل.

بناءً على التسريبات الأولية التي حصلنا عليها من المتوقع أن تحتوي هواتف السلسلة – أو طراز واحد من بينها – على شاشة AMOLED قياس 6.5 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

أما على صعيد مستوى الأداء، فمن المحتمل أن يتم تزويد هذه الهواتف بإحدى معالجات ميديا تيك الجيل التاسع DImensity 9-Series ولكن لسنا متأكدين من نوع الشريحة بدقة.

بالتأكيد سيتم شحن الهواتف بواجهة Realme UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 13. عموماً مع بدء تسريب القليل من التفاصيل فمن الواضح أن ريلمي اقتربت من الكشف عن هذه الهواتف، ومع ذلك، لم نحصل على أي معلومات دقيقة حول الجدول الزمني المحدد للإعلان عنها.