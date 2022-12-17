مميزات جديدة في مكالمات واتس اب عليك تجربتها!

بشكل أساسي يعتمد المستخدمون على واتس اب في تبادل الرسائل النصية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات المختلفة للدرجة التي يغفل فيها بعض عن تجربة مزايا أخرى مهمة مثل مكالمات واتس اب الصوتية والمرئية.

من أجل ذلك، قام المطورون في شركة ميتا – فيسبوك سابقاً – والمالكة الحصرية للتطبيق، بإضافة مزايا جديدة مهمة من أجل تشجيع المستخدمين عليها وجعلهم أكثر ارتباطاً بالتطبيق، وسوف نلقي الضوء عليها في هذا المقال.

أهم المزايا الجديدة في مكالمات واتس اب

مكالمات جماعية حتى 32 شخصاً

واجهة مستخدم أفضل

إنشاء روابط للمكالمات

ميزة صورة في صورة

ظهور الموجات الملونة عند الحديث

الإشعارات أثناء المكالمة

32 شخصاً في مكالمة واحدة

إذا كنت تود إجراء محادثة جماعية عبر الإنترنت ، لم يكن تطبيق واتس اب هو المكان الأمثل لعمل ذلك في وجود تطبيقات أخرى منافسة مثل تطبيق زووم Zoom وغيره.

الآن تطبيق واتس اب بات يتيح للمستخدمين إمكانية عمل مكالمات صوتية أو مرئية بمشاركة 32 شخصاً بحد أقصى، أي أربعة أضعاف العدد الأقصى سابقاً والذي كان يُقدر بـ 8 أشخاص فقط.

واجهة مستخدم أفضل للمكالمات

ليس فقط زيادة عدد أعضاء المكالمات هو الميزة الجديدة الوحيدة التي أُضيفت إلى مكالمات واتس اب بل إن هناك تحسناً أيضاً في واجهة الاستخدام.

من الإضافات الجديدة في واجهة الاستخدام هو الضغط المطول على أي عضو داخل المحادثة لعمل كتم Mute لهذا العضو أو مراسلته مباشرة دون مغادرة المحادثة.

إنشاء روابط للمكالمات

بدلاً من إضافة كل عضو على حدى داخل المحادثة، ومثل تطبيقات أخرى منافسة سوف يمكنك إنشاء رابط دعوة Call Link لكل محادثة ومشاركتها مع الأشخاص الذين تود منهم الانضمام للمحادثة. يمكن عمل ذلك من خلال تبويب المكالمات أعلى واجهة واتس اب.

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ميزة صورة في صورة

هي ميزة قيد الاختبار حالياً، ووتيح للمستخدم تصغير محادثات الفييدو عبر واتس اب في شاشة صغيرة عائمة والتنقل بين التطبيقات الأخرى دون الخروج من المحادثة. سوف تصدر هذا الميزة لاحقاً لجميع المستخدمين وخاصة مستخدمي الايفون خلال عام 2023.

مزايا أخرى في مكالمات واتس اب

الموجات الملونة : يمكنك الآن بسهولة معرفة من يتحدث إذا كانت الكاميرا مغلقة من خلال الموجات المتحركة الملونة التي تظهر على صورته عند الحديث.

: يمكنك الآن بسهولة معرفة من يتحدث إذا كانت الكاميرا مغلقة من خلال الموجات المتحركة الملونة التي تظهر على صورته عند الحديث. الإشعارات أثناء المكالمة: والتي تنبهك عندما ينضم شخص جديد ما إلى المكالمة الجماعية.

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